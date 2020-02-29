ساعت کاری ادارات لرستان تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله با شیوع بیماری کرونا و بر اساس مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا ساعت کاری ادارات دولتی و بانکها در لرستان تا پایان هفته از ساعت ۱۰ صبح تا پایان وقت اداری تغییر کرد.
وی، ادامه داد: مراکز بهداشتی، درمانی و دستگاههای خدمات رسان با برقراری کشیکهای شبانه روزی همچون گذشته فعالیتهای خود را ادامه خواهند داد.
استاندار لرستان، بر لزوم مرخصی استعلاجی و دور کاری کارکنان دارای علائم سرماخوردگی هستند تاکید کرد و گفت: تمامی مأموریتهای غیر ضروری، جلسات، همایشها، گردهمایی و… تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.
خادمی، خاطر نشان کرد: دستگاههای اجرایی موظف هستند که تمهیدات لازم را در جهت حفظ سلامت بیماران خاص، جانبازان شیمیایی، زنان باردار و… داشته باشند.
وی، تصریح کرد: ملاقاتهای عمومی مدیران دستگاههای اجرایی تا اطلاع ثانوی لغو و از طرفی مردم میتوانند از طریق ارتباطات تلفنی و سامانه ارتباط مردم و دولت با شماره ۱۱۱ نسبت به پیگیری امور اقدام کنند.
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