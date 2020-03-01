نقش ویتامین D در مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال الدین میرزای رزاز، با تاکید به لزوم آگاهی سطح سرمی ویتامین D که نقش تعیین کننده ای برای تصمیم به مصرف مکمل ویتامین D برای مقابله با ویروس کرونا گفت: با توجه به شرایط موجود جامعه و شروع ویروس کرونا بهتر است از سطوح سرمی کافی برای مقابله با ویروس کرونا برخوردار باشیم.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین اگر کمبود ویتامین D در بدن وجود دارد پیشنهاد این است که ویتامین D دریافتی با مشا.ره متخصص تغذیه به صورت مکمل دریافت شود.

این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد: تامین ویتامین D کافی از طریق غذا واقعاً امکان پذیر نیست ویتامین D که به صورت سنتز پوستی در نتیجه قرار گرفتن در معرض آفتاب ساخته می شود و منظور ما از آفتاب مستقیم آفتابی است که بیشتر در تابستان داریم و بدون ابر و شیشه به صورتی که حداقل ۵ % بدن در معرض آفتاب قرار بگیریم بنابراین خیلی از مواقع از طریق آفتاب مستقیم بخصوص در شهرهای صنعتی امکان تامین ویتامین D در بدن امکان پذیر نیست و ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد در روز از طریق غذا به طور کافی آن مقدار که می خواهیم تامین نمی شود بنابراین پیشنهاد این است که از طریق مکمل با مشورت مشاورین و متخصصین تغذیه جبران شود.

وی در خصوص چگونگی دریافت ویتامین D برای کودکان افزود : ویتامین D به اشکال مختلف موجود است هم فرم پاستیل وهم مکمل های مانند مکمل های مولتی ویتامین مینرال یا مکمل های تک مینرالی یا تک ویتامینی مثل ویتامین D که لازم است هنگام مصرف به برچسب و دز آن هم توجه لازم مبذول گردد.

میرزای رزاز تصریح کرد: مطالعات نشان داده اند که دریافت روزانه ویتامین D برای سلامتی و تقویت سیستم ایمنی برای مقابله با بیماری ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحدی به صورت مصرف روزانه تاثیر بیشتری نسبت به دریافت مگا دوزهای ۵۰ هزار واحدی در ماه دارد.