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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶

فراهانی مطرح کرد:

تاکسیرانان بدون دستکش و ماسک خدمات رسانی می کنند

تاکسیرانان بدون دستکش و ماسک خدمات رسانی می کنند

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران، نسبت به عدم وجود امکانات و مواد مورد نیاز تاکسیرانان برای مقابله و پیشگیری از کرونا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، طی تذکری به وزارت بهداشت گفت: با رئیس سازمان تاکسیرانی صحبت کردم اشاره کردند که ۸۰ هزار تاکسی سازمان تاکسیرانی و بیش از ۱۰۰ هزار تاکسی اینترنتی همچنان فاقد ماسک مناسب، دستکش و مواد ضدعفونی هستند.

وی افزود: به رغم اینکه شهردار تهران ۵۲ میلیارد تومان از محل ۴ درصد تبصره ۱۳ را به این مسئله تخصیص دادند و منابع مالی موجود است اما این اقلام همچنان تامین نشده است.

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: دیروز یکی از پتروشیمی های جنوب غرب کشور مقداری مواد ضدعفونی در اختیار شهرداری قرار داد و باید تشکر کنیم. گروه های مردم نهاد هم اعلام همکاری کردند اما متاسفانه همچنان این اقلام را نداریم.

فراهانی در پایان عنوان کرد: درخواست ما از وزارت بهداشت این است این اقلامی که موجود است را به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان خط مقدم مبارزه با کرونا برسانند.

کد مطلب 4868717
نورا حسینی

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