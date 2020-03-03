تاکسیرانان بدون دستکش و ماسک خدمات رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، طی تذکری به وزارت بهداشت گفت: با رئیس سازمان تاکسیرانی صحبت کردم اشاره کردند که ۸۰ هزار تاکسی سازمان تاکسیرانی و بیش از ۱۰۰ هزار تاکسی اینترنتی همچنان فاقد ماسک مناسب، دستکش و مواد ضدعفونی هستند.

وی افزود: به رغم اینکه شهردار تهران ۵۲ میلیارد تومان از محل ۴ درصد تبصره ۱۳ را به این مسئله تخصیص دادند و منابع مالی موجود است اما این اقلام همچنان تامین نشده است.

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: دیروز یکی از پتروشیمی های جنوب غرب کشور مقداری مواد ضدعفونی در اختیار شهرداری قرار داد و باید تشکر کنیم. گروه های مردم نهاد هم اعلام همکاری کردند اما متاسفانه همچنان این اقلام را نداریم.

فراهانی در پایان عنوان کرد: درخواست ما از وزارت بهداشت این است این اقلامی که موجود است را به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان خط مقدم مبارزه با کرونا برسانند.