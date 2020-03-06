ساعات کار ادارات استان سمنان به حالت اول بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری شامگاه جمعه با بیان اینکه طبق اطلاعیه وزارت کشور ساعات کار ادارات استان سمنان به حالت نخست بازگشته است، بیان داشت: هفته گذشته و در پی شیوع کرونا ساعت کار ادارات استان تغییر کرده بود که این روند از فردا شنبه هفدهم اسفند ماه ۹۸ به روال سابق خود باز خواهد گشت.

وی افزود: ساعات کار ادارات در ایام پیک شیوع کرونا ۹ الی ۱۳ بود که از فردا مجدداً به ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ تغییر خواهد کرد.

معاون استاندار سمنان گفت: این تصمیم بر اساس مصوبه لازم‌الاجرای ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا گرفته شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه وزارت کشور نیز درباره تغییر ساعات کاری ادارات آمده است: بر اساس مصوبه لازم الاجرای ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، ساعات کار همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور از شنبه ۱۷ اسفندماه برابر روال عادی تعیین شده است.

در این اطلاعیه می‌خوانیم: بر این اساس، برخی اخبار منتشر شده مبنی بر تفاوت ساعات اداری در استان‌های مختلف، موضوعیت نداشته و همه دستگاه‌ها، موظفند برابر روال عادی و مطابق برنامه قانونی قبلی به خدمت رسانی به مردم و مراجعان اهتمام کنند.

برابر تمهیدات پیش‌بینی شده و اولویت‌های ابلاغی به دستگاه‌ها، امکان استفاده از مرخصی استحقاقی و دورکاری برای کارکنان، در چارچوب مقررات قانونی تسهیل خواهد شد.