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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۵۴

سرپرست پلیس راهور گیلان:

فعالیت مراکز تعویض پلاک در استان گیلان زوج و فرد شد

فعالیت مراکز تعویض پلاک در استان گیلان زوج و فرد شد

رشت- سرپرست پلیس راهور گیلان گفت: از شنبه (۱۷ اسفند) فعالیت مراکز تعویض پلاک در گیلان به صورت زوج و فرد خواهد بود.

سرهنگ امیر طالبی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با شیوع ویروس کرونا و تصمیم ستاد مقابله آن در گیلان فعالیت مراکز تعویض پلاک در استان از امروز (شنبه) بر اساس رقم آخر شماره پلاک و به صورت زوج و فرد خواهد بود.

وی با بیان اینکه مالکان خودروهایی که رقم سمت راست پلاک آنها زوج بوده در روزهای زوج و آن دسته از خودروهای که شماره آخر سمت راست آنها فرد است در روزهای فرد برای اخذ خدمات مراجعه کنند، افزود: با توجه به حساسیت موضوع از پذیرش خودروها در خارج از برنامه زمانبندی اعلام شده جلوگیری به عمل می‌آید.

سرهنگ طالبی در ادامه با تأکید بر اینکه مردم نگران اتمام مهلت وکالت نامه‌ها نباشند، گفت: شهروندان از مراجعه غیر ضرور به مراکز تعویض پلاک خودداری کنند.

کد مطلب 4871797

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