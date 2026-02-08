عامل تیراندازی زابل در چنگ ماموران پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری ظهر یکشنبه گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح گرم به طرف خودروی یک شهروند زابلی که موجب خسارت به خودروی وی گردیده بود، رسیدگی به موضوع و دستگیری عامل تیراندازی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی،موفق به شناسایی محل اختفاء عامل تیراندازی شده و در اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات تکمیلی به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را از این کار اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: تلاش پلیس جهت کشف سلاح به کار برده شده در این تیراندازی کماکان ادامه دارد.