رایانه شخصی هرمی شکل از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این رایانه علاوه بر طراحی نوآورانه به طور خاص برای فعالسازی هوش مصنوعی به طور محلی و نه در فضای ابری طراحی شده است.

به همین دلیل می توان آن را به جای یک رایانه معمولی، یک دستگاه هوش مصنوعی دانست. شکل هرمی آن بیشتر برای سرگرمی و برندسازی است اما داخل آن سخت افزارهای هوش مصنوعی جالبی وجود دارد.

این دستگاه کوچک با هشت گیگابایت RAM، قابلیت رمزگذاری- رمزگشایی قدیتمند ویدئو، پشتیبانی چند دوربینی، I/O قدرتمند و عملیات های نیازمند انرژی اندک ارائه می شود. همچنین حافظه داخلی دستگاه نیز ۳۲ گیگابایت است. رایانه مذکور دو پورت اچ دی ام آی، چهار پورت یو اس بی -ای ۳.۰ و دو پورت یو اس بی سی ساخته شده است.

قدرت رایانش دستگاه نیز ۲۴ TOPS اعلام شده که بسیار چشمگیر است. TOPS مخفف «هزار میلیارد عملیات در ثانیه» و به معنای آن است که ابزار می‌تواند ۲۴ هزار میلیارد عملیات ریاضی هوش مصنوعی را در ثانیه انجام دهد.

هرچند چنین قدرتی به پای قدرت رایانه های مخصوص بازی رایانشی نمی‌رسد، اما برای استفاده از هوش مصنوعی روی دستگاه، به خصوص با قیمت ۲۵۰ دلار، بسیار قوی است. طبق گزارش‌ها، این کیت جدید به گونه‌ای طراحی شده است کهبینایی کامپیوتری لحظه ای، قابلیت تشخیص گفتار و تشخیص اشیا را نیز داشته باشد.

علاوه بر آن دستگاه برای فعالسازی مدل های زبانی کوچک تا متوسط و چندین دوربین به طور همزمان بهینه شده است. M۵Stack برای فشرده‌سازی همه این‌ها در یک دستگاه کوچک، از گنجاندن یک واحد پردازش گرافیکی صرف نظر کرده و به چیزی به نام واحد پردازش مرکزی Arm (CPU) روی آورده است.

این دستگاه بسیار کارآمد است و برای عملکرد به انرژی بسیار کمی نیاز دارد. این دستگاه همچنین شامل یک پردازنده عصبی اختصاصی است که برای هوش مصنوعی سریع اما برای هر چیز دیگری کند است.