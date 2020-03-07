هشتمین فصلنامه آزما با محوریت شعر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین فصلنامه مجله آزما (فصل آزما) ویژه شعر و فصل بهار ۹۹ بهتازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده است. سومین شماره اینفصلنامه هم که آبان 97 منتشر شد، با محوریت شعر و گفتگوهایی درباره آن روی پیشخوان آمده بود.
اینشماره از فصلنامه آزما از ۲ بخش تشکیل شده که بخش ابتدایی آن اشعاری از شاعران ایران و جهان را در بر میگیرد.
اسامی شاعرانی که شعرشان در اینمجله منتشر شده، به اینترتیب است:
فرهاد عابدینی، پریناز فهیمی، فواد نظیری، عباس صفاری، ایرج صفشکن، منصور اوجی، فرانسیسکو ویلاتورو با ترجمه احمد پوری، خسرو سینایی، رویا زاهدنیا، جیمز جویس با ترجمه بنفشه میرزایی، محمدعلی شاکری یکتا، مجید شفیعی، هرمز شریفی، مایا آنجلو با ترجمه شهاب مقربین، نسترن بشردوست، حامد بشارتی، هدی وحدتخواه، اسماعیل مهرانفر، سالار مرتضوی، محمداسماعیل حبیبی، مریم سلیمیفر، سپیده برنجی، فرانسیسکو گومز با ترجمه سودابه اسماعیلی، گئورگ تراکل با ترجمه امیرحسین افراسیابی، مایکل روزن با ترجمه ثریا قزل ایاغ، وحید داور، زهرا معماریانی، زهرا حیدری، الهام گردی، بهمن لطیفیان، پریناز سعیدی، صبا سعیدی، صفیه وکیلی و علیرضا سلطانی.
پس از بخش شعر هم بخش «گفتگو» آمده که ۲ مصاحبه را در خود جا داده است؛ گفتگو با اصغر دادبه با عنوان «شعر، زبان والای حکمت ایرانی» و گفتگو با ضیاء موحد با عنوان «امروز، دوره خمودی شعر است».
اینمجله با ۸۲ صفحه و قیمت ۱۵ هزار تومان روی پیشخوان مطبوعات و روزنامهفروشیهای کشور آمده است.
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