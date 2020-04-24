ابتلای قطعی دهها پناهجو به ویروس «کووید-۱۹» در جنوب یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گزارشها حاکی از آن است که ۴۷۰ پناهجو در جنوب کشور یونان در یک هتل تحت قرنطینه قرار گرفته اند.

با تأیید ابتلای قطعی حدود یک سوم این افراد به ویروس کرونا، به نگرانی ها در خصوص شیوع بیشتر این ویروس در سایر اردوگاههای پناهجویان در یونان دامن زده است.

گفتنی است که در اروپا تاکنون یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۲۴۸ نفر به کرونا مبتلا شده‌اند که از این میان، ۱۱۶ هزار و ۲۲۱ کرونایی فوت کرده‌اند و بدین ترتیب، قاره اروپا بیشترین قربانی ناشی از کرونا را دارد.

بنابر گزارشها، آمریکا با ۴۹ هزار و ۹۶۳ نفر بیشترین آمار فوتی را در دنیا دارد و پس از آن ایتالیا با ۲۵ هزار و ۵۴۹، اسپانیا با ۲۲ هزار و ۱۵۷، فرانسه با ۲۱ هزار و ۸۵۶ و انگلیس با ۱۸ هزار و ۷۳۸ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.