بازرسی های پلیس امنیت اقتصادی جواب داد

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش پلیس امنیت اقتصادی در ایام کرونایی، اظهار کرد: سرلوحه کار پلیس امنیت اقتصادی در این ایام بحث برخورد با محتکرین در حوزه نیازهای جامعه و مسائل مربوط به احتکار دستکش و ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده است که همانطور که می‌بینید آمار کشفیات مکرر بیان می‌شود. این کارهایی که پلیس امنیت اقتصادی و سایر پلیس‌های تخصصی در مورد کرونا و مسائل مربوط به آن انجام می‌دهند در کنار وظایف ذاتی خودشان است و هر دو کار را باهم جلو می‌برند.

وی افزود: بحث امنیت تعطیل‌بردار نیست و پلیس به ویژه پلیس‌های تخصصی کارهای خود را در ایام کرونایی با تمام توان انجام می‌دهند، پلیس‌های دیگر همچون پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی، پلیس امنیت هم کار می‌کردند.

سردار رحیمی با اشاره به تأثیرگذاری پلیس امنیت اقتصادی در دوران کرونا گفت: تمام پلیس‌های تخصصی ما در این ایام فعال بودند اما محوریت کار با پلیس امنیت اقتصادی بوده است و به نوعی باید بیان کنم با تلاش‌هایی که در روزها یا هفته‌های اول شد، الان دیگر به ندرت بحث احتکار و موضوعاتی از این قبیل را در حوزه ماسک و دستکش و نیازهای عمومی داریم و الان به عنوان شهروند به هر جایی مراجعه کنید می‌توانید پیدا کنید.