۴ خطه شدن محور سربیشه- ماهیرود تا ۲ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ محمد صادق معتمدیان گفت: تمام عزم دولت و استان بر این است که با چهار خطه کردن این مسیر، ایمنی کامل محور ترانزیتی سربیسه- ماهیرود را تأمین نماید.

وی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان و آرزوی سلامتی برای حادثه دیدگان سانحه تصادف اخیر به تشریح آخرین پیگیری‌های استان در خصوص رفع مشکل محور سربیشه - درح - ماهیرود پرداخت و گفت: رونق گرفتن صادرات از بازارچه، حجم ترافیک این محور را افزایش داده اما متأسفانه شرایط آن گنجایش خودروهای عبوری را ندارد.

به گفته وی؛ همین دو اصل مهم سبب شد که بهبود شرایط این محور از سال ۹۷ به طور جدی در دستور کار استان قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: از همان روزهای نخست حضور در استان در سال ۹۷ طی بازدید جامعی به همراه مدیران استان از این مسیر، برای اصلاح وضعیت موجود برنامه‌ریزی شد.

معتمدیان با اشاره به اینکه این محور در سال ۹۷ حدود ۶.۵ میلیارد تومان اعتبار داشت، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت در سال گذشته مبلغ ۲۴.۵ میلیارد تومان برای بهسازی این محور تخصیص یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر به میزان ۲۲ کیلومتر از این مسیر به پیمانکار واگذار شده که پیشرفت خوبی هم دارد.

به گفته وی؛ ۸ کیلومتر از این میزان، آماده نصب علائم است و تا خرداد ماه جاری به بهره برداری می‌رسد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر تلاش استان برای افزایش اعتبارات این محور به جهت سرعت بخشیدن به روند اجرای کار از همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای رسیدن به این هدف گفت.

معتمدیان افزود: در همین راستا در لایحه بودجه سال ۹۹ مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال برای این محور دیده شده است.

وی متذکر شد: مطالعات مابقی محور به طول ۵۰ کیلومتر انجام شده که از این میزان برای ۳۱ کیلومتر اسناد لازم آماده است و پروژه طی روزهای آتی به مناقصه می‌رود.

به گفته وی؛ بعد از بروز حادثه نهم اردیبهشت، به جهت سرعت بخشیدن به روند اجرای کار در این محور، تماس‌های متعددی با وزیر راه و شهرسازی و معاونین وزارتخانه گرفته شده که خوشبختانه نتایج خوبی هم به همراه داشته است.

معتمدیان اذعان داشت: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، وزیر راه و شهرسازی دستور به مناقصه رفتن ۲۴ کیلومتر دیگر از این محور را که با تلاش همکاران راه و شهرسازی استان از سال گذشته مطالعاتش کامل شده بود، صادر نماید.

معتمدیان ادامه داد: عملیات مطالعات ۵۰ کیلومتر باقی مانده هم با دستور وزیر راه و شهرسازی به زودی و با قید فوریت انجام می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد؛ به همت دولت به زودی تمام ۱۳۵ کیلومتر طول این مسیر از سربیشه تا ماهیرود به زودی تعیین تکلیف شده و در یک برنامه زمان بندی دو ساله کل مسیر چهار خطه شود.

به گفته وی؛ ارتقا سطح ایمنی این محور که در بخش عمده‌ای از صادرات کشور نقش دارد، از خواسته‌های دولت و استان است.