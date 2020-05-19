انعکاس دستاوردهای دولت در استان منجر به امیدآفرینی در مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی زاده شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، اظهار داشت: مردم استان به شدت نیاز به امید آفرینی دارند و رسانهها و روابطعمومیهای ادارات و ارگانهای مختلف باید در این زمینه با انعکاس درست دستاوردهای دولت و اقدامات انجام شده، نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
وی افزود: عدهای همواره میخواهند کردستان را نفرین شده و مظلوم معرفی و در این زمینه سیاه نمایی کنند، بنابراین وظیفه روابط عمومی و رسانه برای مقابله با این فضا بسیار مهم است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با بیان اینکه در کنار مشکلاتی که داریم باید چهره واقعی و مناسب از استان منعکس کنیم، ادامه داد: باید زمینه رشد کردستان را فراهم کرد و این کار با جذب سرمایهگذاران در بخشهای مختلف به ویژه گردشگری امکانپذیر است.
نصراللهی زاده یادآور شد: بسیاری تلاش دارند ناامیدی را به مردم القا کنند اما با انعکاس کارهای مثبتی که در استان انجام شده است، میتوان جامعه را به آینده امیدوار کرد، در حالیکه در این زمینه موفق عمل نکردهایم.
وی بیان کرد: وظیفه روابط عمومی مدیریت افکار عمومی و روابط بین انسان هاست و موفقیت در این حوزه، در بستر اجتماعی مناسب و با همراهی افکار مردم قابل تحقق است، چرا که توسعه بدون تعامل با کنشگران و ارتباط دو سویه، سرانجام خوبی نخواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با بیان اینکه روابط عمومیها نباید فقط منعکس دهنده عملکرد دستگاه خود باشند، ادامه داد: این بخش از ادارات باید انتظارات مردم و بازخورد عملکرد دستگاه را در جامعه رصد کرده و برای رفع مشکلات و کاستیها همت کنند و این کار با همکاری رسانهها قابل تحقق است.
نصراللهی زاده به برگزاری کنگره مشاهیر کرد در سال گذشته اشاره کرد و بیان کرد: در جریان برگزاری این رویداد فرهنگی و در عرصه رسانهای خوب عمل نکردیم، در حالیکه این کنگره میتوانست تأثیرات اجتماعی و اعتمادساز در جامعه ایجاد کند اما با حواشی که پیش آمد این مهم اتفاق نیفتاد.
وی گفت: با شیوع کرونا در استان در اوایل نگرانیهایی برای مردم به وجود آمد و شایعات در فضای مجازی بر این نگرانیها افزود اما با تشکیل اتاق رسانه و با همکاری خبرگزاریها، ضمن اطلاع رسانی و حساسیت زایی در جامعه، از ایجاد وحشت و نگرانی غیرمعقول ممانعت شد.
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