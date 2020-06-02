«سیروس عسکری» از آمریکا آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح سه شنبه در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت: «یک خبر خوب. هواپیمای حامل دکتر سیروس عسکری از آمریکا پرواز کرد.»

وی ادامه داد: «تبریک به همسر و خانواده گرامی ایشان!»

گفتنی است، روز گذشته سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفته بود: «کارهای آزادی سیروس عسکری در حال انجام است و اگر مشکل خاصی رخ ندهد، وی ظرف دو سه روز آینده به ایران بازمی‌گردد.»

ظریف همچنین پیش‎‌تر در توئیتر خود نوشت بود: «آقای عسکری از اتهامات واهی که علیه ایشان زده شده بود تبرئه شدند و ما به شدت فعال بودیم که زمینه را برای پرواز بازگشت ایشان فراهم کنیم. اگر تست کرونای ایشان منفی شود، ایشان می‌تواند ان‌شاالله با اولین پرواز به ایران بازگردد.»

به گزارش مهر، ایران بارها تاکید کرده است که افرادی که در زندان‌های آمریکا و اروپا و به درخواست واشنگتن و به اتهام دور زدن تحریم‌های غیرقانونی بازداشت شده‌اند، گروگان بوده و تهران تمامی تلاش خود برای آزادی این افراد و بازگشت آنان به کشور را انجام می‌دهد. آذر ماه سال گذشته نیز ایران مسعود سلیمانی استاد دانشگاه تربیت مدرس که وی نیز به اتهام واهی دور زدن تحریم‌ها در آمریکا بازداشت بود را با «ژائو ونگ» شهروند آمریکایی که به جرم جاسوسی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در ایران بود تبادل کرد.

سیروس عسکری استاد دانشگاه و دانشمند ایرانی در حوزه مواد و متالورژی و استاد دانشگاه صنعتی شریف است. تخصص او در حوزه مواد پیشرفته برای سیستم‌های نوین انرژی از جمله باتری لیتیوم هوا است.