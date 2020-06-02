به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ساداتی نژاد نمایده مردم کاشان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور، گفت: برای حل مشکلات اقتصادی کشور تحریم داخلی وجود دارد و آن بروکراسی داخلی است. برخی استان‌ها بزرگ هستند و مدیریت آنها نمی تواند همه شهرستانها را اداره کند.

وی با بیان اینکه دولت، فرمانداری های ویژه ایجاد کرد تا اشتغال و ثروت ایجاد کند،افزود: اما در حوزه اعتبارات، اعتبارات مستقیم به این فرمانداری ها داده نشد.

نماینده مردم کاشان در مجلس با اشاره به اظهارات نوبخت در مورد کاهش نرخ بیکاری گفت: در میدان عمل در شهرستان‌ها درک دقیقی از کاهش نرخ بیکاری وجود ندارد. حجم زیادی از مراجعات مردم به خاطر مشکل اشتغال است.

وی تاکید کرد: متاسفانه اقشار ضعیف، وضعیت سختی را از نظر معیشتی دارند.

در ادامه جلسه، منصور شکراللهی نماینده کهنوج به بیان مسائلی پیرامون مشکلات اقتصادی حوزه انتخابی خود پرداخت که با تذکر هیئت رئیسه مبنی بر لزوم سخنرانی در موضوع جلسه مواجه شد.

قیمت کالاها به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است

علی اصغر خانی نماینده شاهرود نیز در جلسه بررسی وضعیت اقتصادی کشور به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: واقعیت های جامعه با گزارشی که«نوبخت» ارائه کرد فاصله زیادی دارد. نرخ بیکاری در برخی شهرها ۳۵ درصد است و قیمت برخی کالاها تا ۳۰ برابر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: داروهای خاص در داروخانهها پیدا نمی شود و مردم مجبور به تامین داروهای خود از بازار آزاد هستند که قیمت آنها بعضا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

این نماینده مجلس در خصوص وضعیت بانک‌ها نیز، گفت: یا بانک‌ها از دستورات دولت صرفه جویی می کنند و یا دولت از بانک‌ها استقراض کرده و منابع آنها را پس نمی دهد که این همه مشکلات وجود دارد.