بیرانوند با دلخوری از پرسپولیس می رود/ گلر امیدها جایگزین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از کش و قوس های فراوان بامداد فردا یکشنبه تهران را به مقصد بلژیک ترک می کند تا در تست پزشکی باشگاه فصل آینده خود آنتورپ شرکت کند.

وی که زمستان سال گذشته با عقد قراردادی سه ساله به بلژیک پیوست پس از مخالفت باشگاه جدید خود مبنی بر تعویق زمان حضورش برای تست های پزشکی و آغاز تمرینات گروهی مجبور به ترک پرسپولیس شد.

این در حالی است که سرخپوشان پایتخت با توجه به دستور سازمان لیگ فوتبال باید رقابت های فصل جاری را پس از تعطیلی چهارماهه به دلیل بیماری کرونا از سر گرفته و برای پوکر قهرمانی تلاش کنند. همین امر باعث مخالفت یحیی گل محمدی سرمربی این تیم شده بود اما بیرانوند چاره ای جز تمکین از قرارداد خود نداشت و مجبور به جدایی شد.

دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس که به تنهایی عازم بلژیک می شود قرار است پس از گذراندن تست های پزشکی باشگاه آنتورپ، منتظر شروع تمرینات گروهی مانده و کار را آغاز کند.

بیرانوند در حالی از پرسپولیس جدا می شود که نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان از پرسپولیس بابت قرارداد فصل جاری خود طلب دارد و خواهان دریافت ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد پایه خود بابت قهرمانی این فصل نیز بود اما مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس با آن مخالفت کرده است چرا که بیرانوند تقریبا در یک سوم باقیمانده بازی های این تیم در لیگ برتر، جام حذفی و مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا غایب است. همین موضوع دلخوری دروازه بان پرسپولیس را در پی داشته است.

این قرارداد اواسط امسال با درخواست بیرانوند و موافقت محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل وقت باشگاه افزایش چشمگیری داشت اما باز هم رسول پناه این متمم را قبول ندارد؛ متممی که هیات مدیره پرسپولیس از آن اطلاع نداشته و به همین خاطر حالت اجرایی پیدا نمی کند.

کادر فنی پرسپولیس نیز با توجه به وضعیت موجود تصمیم به حضور دروازه بان تیم فوتبال امید خود به جای علیرضا بیرانوند در تمرینات تیم بزرگسالان گرفت تا در کنار بوژیدار رادوشوویچ و امیرحسین بیات کار را دنبال کند.