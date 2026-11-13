به گزارش خبرنگار مهر، نهمین سوگواره ملی شعر فاطمی شامگاه جمعه هم‌زمان با ایام فاطمیه دوم، در سالن همایش‌های فرهنگسرای سرو زرقان برگزار شد و میزبان جمعی از شاعران، ادیبان و علاقه‌مندان به ادبیات آیینی بود.

در این دوره از سوگواره، ۷۰ شاعر از نقاط مختلف ایران و خارج از کشور، بیش از ۲۳۰ اثر به دبیرخانه ارسال کردند که پس از بررسی و داوری آثار، ۱۳ شاعر به‌عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شدند.

در آیین اختتامیه، برگزیدگان این رویداد ضمن دریافت لوح تقدیر، به قرائت سروده‌های خود با محوریت حضرت فاطمه زهرا (س) پرداختند.

در پایان این سوگواره، عینی رضوی از هندوستان، ناصر دوستی از زنجان، امیرحسین پورعزیز از تبریز، سید امید حسینی از همدان، فهیمه مجیدی از کرمان، فاطمه سلیمان‌پور از قم، لیلا جعفری از فرخشهر چهارمحال و بختیاری، امیر رسولی از زنجان، محمدحسین فرهادی از داراب، فاضل رفیعی غیاثی از زرین‌دشت، پروین جاویدنیا از شیراز، محسن حاتم‌زاده و محمدباقر خدامی از زرقان به‌عنوان برگزیدگان نهمین سوگواره ملی شعر فاطمی معرفی شدند.

سوگواره ملی شعر فاطمی زرقان با هدف ترویج فرهنگ و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، تقویت ادبیات آیینی و ایجاد زمینه تعامل و تبادل تجربه میان شاعران این حوزه برگزار می‌شود.

حضور شاعران از استان‌های مختلف کشور و مشارکت شاعری از هندوستان در نهمین دوره این سوگواره، بیانگر گستره جغرافیایی این رویداد ادبی و جایگاه آن در گردهمایی فعالان شعر فاطمی است.