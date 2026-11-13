به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکرهای مطهر 8 شهید والامقام دوران دفاع مقدس از صبح جمعه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استان گیلان در میدان شهدای ذهاب رشت در حال برگزاری است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیکرهای مطهر شهدا پس از برگزاری آیین‌های ویژه در میدان شهدای ذهاب، به سمت ورزشگاه شهید عضدی رشت تشییع شدند.

از مجموع هشت شهید گمنام، پیکر مطهر سه شهید در استان گیلان آرام خواهد گرفت که دو شهید در شهر رشت و یک شهید در شهرستان فومن به خاک سپرده می‌شوند.

بر این اساس، مجموعه فرهنگی و تربیتی گوهرشاد رشت، ورزشگاه شهید عضدی رشت و پارک شهر ماکلوان در شهرستان فومن، سه مکان پیش‌بینی‌شده برای تدفین این شهدای گمنام هستند.