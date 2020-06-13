وضعیت قرمز کرونا در بندرگز/ شهرهای سفید گلستان دوباره زرد شدند

عبدالرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بعد از چندین هفته روند نزولی شیوع کرونا در استان، طی هفته اخیر شاهد روند افزایشی کرونا بودیم به طوری که وضعیت شهرستان بندرگز قرمز شده است.

وی افزود: پیش از این هشت شهرستان استان در وضعیت سفید قرار داشت که هم اکنون وضعیت آن ها زرد اعلام شده است.

فاضل با بیان اینکه مردم نباید تصور کنند که کرونا تمام شده است، گفت: آنها باید همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و از حضور در تجمعات خودداری کنند.

وی بدون اشاره به تعداد بیماران بستری به کرونا در استان، بیان کرد: تنها راه مهار ویروس کرونا رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است و تاکید می‌شود که مردم این موضوع را رعایت کرده و در محل‌های پرتجمع حتماً از ماسک استفاده کنند تا شاهد اوج‌گیری مجدد ویروس نباشیم.