  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۰۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان خبرداد

وضعیت قرمز کرونا در بندرگز/ شهرهای سفید گلستان دوباره زرد شدند

وضعیت قرمز کرونا در بندرگز/ شهرهای سفید گلستان دوباره زرد شدند

گرگان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از وضعیت قرمز کرونا در شهرستان بندرگز خبر داد و گفت: سایر شهرستان های گلستان در وضعیت زرد قرار دارند.

عبدالرضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بعد از چندین هفته روند نزولی شیوع کرونا در استان، طی هفته اخیر شاهد روند افزایشی کرونا بودیم به طوری که وضعیت شهرستان بندرگز قرمز شده است.

وی افزود: پیش از این هشت شهرستان استان در وضعیت سفید قرار داشت که هم اکنون وضعیت آن ها زرد اعلام شده است.

فاضل با بیان اینکه مردم نباید تصور کنند که کرونا تمام شده است، گفت: آنها باید همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و از حضور در تجمعات خودداری کنند.

وی بدون اشاره به تعداد بیماران بستری به کرونا در استان، بیان کرد: تنها راه مهار ویروس کرونا رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است و تاکید می‌شود که مردم این موضوع را رعایت کرده و در محل‌های پرتجمع حتماً از ماسک استفاده کنند تا شاهد اوج‌گیری مجدد ویروس نباشیم.

کد مطلب 4948273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها