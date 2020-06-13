۵ پایگاه تخصصی برتر همکاری با متخصصان ایرانی غیر مقیم معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، استفاده از توانمندی متخصصان ایرانی خارج از کشور یکی از اولویت‌هایی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال تحقق آن است. برنامه جدید همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور در سال ۹۴ هم با همین هدف در معاونت طراحی شد. هر سال ۵ پایگاه برتر همکار در این برنامه براساس شاخص‌های مختلف ارزیابی و معرفی می‌شوند.

پلتفرم همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور (connect) در سال ۹۴ با تمرکز بر ایجاد ارتباط و همکاری میان متخصصان ایرانی خارج از کشور و پایگاه‌های تخصصی داخل طراحی شده است. این طرح با هدف ایجاد رقابت موثر و همچنین هدایت درخواست‌ها به سمت پایگاه‌ها با عملکرد مطلوب‌تر اجرایی شده است.

در مدل ارزیابی پایگاه های تخصصی همکار، تلاش شده است از طریق استخراج دقیق شاخص‌ها و داده‌های مورد نیاز و با توجه به جزئیات، ضمن برطرف کردن نواقص موجود دوره‌های گذشته فرآیندی طراحی شود که نتایج حاصل از آن با دقت بالایی مورد استناد قرار گیرد به گونه‌ای که بتوان نقشه راه تعامل با پایگاه‌های تخصصی همکار در آینده را بر اساس آن طراحی کرد.

«جمع‌آوری ساختارمند بازخورد متقاضیانی که در قالب این برنامه با پایگاه‌ها همکاری داشته‌اند» یکی از مواردی است که در برنامه جدید طراحی شده مدنظر قرار گرفته است. در این مورد سهم قابل توجهی از امتیاز پایگاه‌ها به این نظرات تعلق گرفته است. بازخوردها می‌تواند حس وفاداری متخصصان ایرانی خارج از کشور به این برنامه را افزایش دهد.

«تعریف شاخص‌های کارآمد و دقیق برای حسن عملکرد پایگاه‌ها» شاخص دیگری است که در بررسی عملکرد پایگاه‌ها به آن توجه شده است. این کار به افزایش رقابت میان پایگاه‌ها و بهبود سطح کیفی برنامه منجر خواهد شد.

«پرهیز از جانب‌داری در ارزیابی پایگاه‌ها» که به افزایش اعتماد به این نظام رتبه‌بندی می‌انجامد و «ایجاد بستری برای تجمیع سالانه آمار همکاری‌های انجام گرفته در قالب این برنامه» از دیگر شاخص‌هایی است که در بررسی نحوه عملکرد پایگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

کسب رتبه اول پایگاه تخصصی همکار توسط دانشگاه صنعتی شریف

بر اساس شاخص‌های مورد نظر دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تبریز، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

بهترین عملکرد در بین پارک‌های فناوری به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تعلق گرفته است و بهترین عملکرد در ستادهای فناوری هم به ستاد نانوفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید.

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (international.bmn.ir) در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شامل برگزاری سخنرانی و کارگاه تخصصی، پسادکتری، استاد مدعو، فرصت مطالعاتی، جذب به‌عنوان هیات علمی، اشتغال در شرکت‌های دانش‌بنیان و تاسیس شرکت نوپا و پروژه جایگزین سربازی اجرایی می‌شود.

همچنین استفاده از ظرفیت متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارجی از کشور برای رفع نیازهای شرکت‌های منتخب صادراتی و همچنین برون سپاری پروژه های خارجی به توسعه دهندگان داخلی و استفاده از ظرفیت صاحبان ایرانی شرکتهایHigh-tech در خارج از کشور به عنوان شریک تجاری شرکت‌ها داخلی در بازارهای هدف از دیگر برنامه‌های اجرایی این طرح است.

از دیگر محورهای اجرای این طرح می توان به ایجاد دیتا بانک تخصصی از متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور و شبکه سازی دانش‌آموختگان و کارآفرینان برجسته ایرانی بازگشته به کشور با هدف مشورت و همفکری درخصوص پیش برد طرح ها و برنامه های مرکز، تقویت رصدخانه مهاجرت ایران با هدف ارائه تحلیل های واقعی و برنامه ها و پیشنهادهای سیاستی متکی بر شواهد به سیاستگذران و محققان حوزه مهاجرت ایران اشاره کرد.