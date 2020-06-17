رایزنی با سفرای ۷ کشور برای رونق گردشگری/برگزاری همایش تورگردانان

به‌گزارش خبرگزاری مهر، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در جلسه‌ای که با نمایندگان تشکل‌های گردشگری و مدیران کل دفاتر معاونت گردشگری با موضوع تهیه برنامه‌ای قابل‌اجرا برای تحریک تقاضا در حوزه گردشگری در سالن خلیج‌فارس معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: پیشنهادهایی برای اجرای یک برنامه کوتاه‌مدت در قالب تحریک تقاضا از سوی تشکل‌های گردشگری ارائه شد. البته برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت هم در نظر گرفته شده است.

او افزود: باید برنامه‌ای که تهیه و نوشته می‌شود، همراه با اقدامات عملی برای اعتمادسازی باشد. تهیه پروتکل‌ها، ترجمه، تهیه کلیپ و… را می‌توان در داخل این برنامه دید.

تیموری بیان کرد: موضوع بعدی که باید در این برنامه درنظر گرفته شود، تصویرسازی در کوتاه‌مدت است، باید نشان دهیم زمانی که یک گردشگر وارد کشورمان می‌شود چه اتباع خارجی و چه اتباع ایرانی، با اقداماتی که ما انجام می‌دهیم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، خطری سلامت آن‌ها را تهدید نمی‌کند و ما به‌عنوان مقصد امن هستیم.

معاون گردشگری کشور بیان کرد: ما و بخش خصوصی باید کمک کنیم تا در کنار آموزش در خصوص نحوه مواجه با کرونا، رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در تأسیسات گردشگری نشان داده شود. همچنین در بخش تحقیقات بازار باید ببینیم چه افرادی می‌خواهند به ایران سفر کنند و شرایط همزیستی با کرونا برای گروه و مخاطبان ما که قصد سفر دارند، مشخص کنیم.

او افزود: در بحث اقدامات حمایتی برای تأسیسات گردشگری، دکتر مونسان کارهای مختلفی انجام دادند. به‌عنوان یک الزام نیاز است تا تورهای آشناسازی را در ابعاد داخلی و بین‌المللی برگزار کنیم. همراهی دستگاه‌هایی مانند صداوسیما و وزارت بهداشت درخصوص سفر ضروری است.

تیموری تصریح کرد: مجموعه اقداماتی که کشور در مدیریت بیماری کرونا انجام داده است، موفقیت‌آمیز بوده است. ما یکی از حوزه‌هایی بودیم که بحث پروتکل سفر هوشمند را پیشنهاد داد یعنی سفر همراه با سلامت که مبنا کار قرار گرفت، همچنین در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم مصوبه از سوی این وزارتخانه با عنوان معیشت به‌علاوه سلامت تصویب و این موضوع تبدیل به یک گفتمان در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا شد.

معاون گردشگری کشور بیان کرد: آمادگی داریم بازدیدها و بازرسی‌ها را به خود اصناف واگذار کنیم تا آن‌ها گواهی سلامت را برای هتل‌هایی که پروتکل‌های سفر هوشمند را رعایت می‌کنند، صادر کنند، همان کاری که کشور ترکیه انجام می‌دهد. سازوکار اجرایی تحقق این موضوع را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم ما هم در این زمینه حمایت می‌کنیم تا اعتمادسازی در خصوص سفر امن بیشتر شود.

برگزاری ماهانه یک جشنواره گردشگری در هر استان

او از برگزاری ماهانه یک جشنواره گردشگری در هر استان خبر داد و تصریح کرد: دو پروتکل بهداشتی که ملی بوده و بر اساس استانداردهای بین‌المللی و پروتکل‌های سازمان جهانی گردشگری و سازمان بهداشت جهانی نوشته شده و مورد تأیید ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا قرار دارد و وزارت بهداشت نیز تصویب کرده است، باید ترجمه شود، ۷۰ درصد آن نیز انجام شده است.

تیموری افزود: نکته بعدی در تحریک تقاضا برای سفر، ایجاد فرصت سفر در قالب‌های مختلف مانند تعطیلی پنج روز در پاییز و زمستان برای کارمندان است که در گذشته در هیئت دولت مطرح شد، یعنی ما باید فرصتی را برای جبران سفرهای نوروزی که به دلیل شیوع کرونا انجام نشده است، ایجاد کنیم.

او گفت: طرحی تعطیلات پایان هفته توسط دوستان ما در حوزه‌های مختلف در حال پیگیری است تا به تعطیلات روز جمعه، پنجشنبه نیز اضافه شود، در حقیقت باید به سمت فراهم کردن فرصت سفر برای مردم باشیم.

معاون گردشگری کشور درباره رایزنی‌های بین‌المللی برای جذب گردشگر خارجی در این ایام گفت: در بحث رایزنی‌های بین‌المللی اقداماتی انجام دادیم و دو هفته است که به شکل مرتب در کانالی که در فضای مجازی برای رایزن‌های فرهنگی و سفرا ایجاد کردیم، وارد تعامل شدیم، حداقل تا به امروز با هفت سفیر کشورهایی همچون مالزی، تونس، آذربایجان و… ارتباط برقرار کردیم تا با طرف‌های خود صحبت کنند.

او افزود: سفرای ما نیز برای بازیابی و رونق گردشگری بین‌المللی جلساتی گذاشتند، این رایزنی‌ها بین‌المللی از طرف ما آغاز شده است و بخش خصوصی نیز مانند آژانس داران و هتلداران نیز با همتایان خود مذاکره کنند تا رایزنی‌ها به شکل شبکه‌ای انجام شود.

پیگیر بودجه برای تبلیغات گردشگری ایران در سطح بین‌المللی هستیم

تیموری درباره تبلیغات در حوزه گردشگری گفت: از زمان حضور خود در معاونت گردشگری موضوع تبلیغات در شبکه‌های معروف را پیگیری کردم، دولت با توجه به مسائل تحریم و کرونا از لحاظ اقتصادی مشکل دارد، اما تمامی این موارد در قالب نامه برای رئیس‌جمهوری ارسال شد. دکتر روحانی نیز دستور دادند و به سازمان برنامه‌وبودجه این موضوع ابلاغ شد. این سازمان مطرح کرده بود که باید این موضوع به شکل مصوبه تصویب شود، اکنون این مصوبه در کمیسیون فرهنگی دولت قرار دارد به این منظور برنامه‌ای دقیق توسط معاونت گردشگری تهیه به آن‌ها ارائه و قرار شد، بودجه‌ای برای تبلیغات در خارج از کشور و برداشتن تصویر غیرواقعی از ایران و بحث‌های اعتمادسازی در نظر گرفته شود، البته مسیرهای گرفتن این بودجه طی شده است.

برای رونق گردشگری باید به‌سمت اجرای تورهای انفرادی حرکت کنیم

او با بیان اینکه بحث گردشگران انفرادی، یک رویه بین‌المللی است و در شرایط کرونا نیز به این موضوع تأکید می‌شود، تصریح کرد: گردشگری انفرادی چندین سال است که در سطح جهان مطرح شده و با شیوع کرونا تأکید بیشتری شده است. برای اینکه به سمت روند بین‌المللی پیش برویم باید به‌طرف تورهای مستقل و انفرادی حرکت کنیم.

تیموری افزود: برای رونق گردشگری داخلی باید بخش خصوصی کمک کند و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهد تا تمام تأسیسات گردشگری ما درگیر شوند، در بعد داخلی ما سفر به‌اندازه کافی داریم، اما این سفرها باید در قالب یک پکیج از سوی فعالان گردشگری مانند دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و راهنمایان و… تعریف و در نظر گرفته شود.

معاون گردشگری بیان کرد: باید سفر کردن با تور برای مردم فرهنگ‌سازی شود و حتی ویژگی‌ها و مزایای این نوع سفر برای مردم تشریح شود، در حقیقت زنجیره سفر باید پیوسته شود. باید پکیجی را برای گردشگران طراحی کنیم که باصرفه باشد. البته این پکیج باید برای گردشگران خارجی نیز در نظر گرفته شود.

او افزود: اکنون گردشگری انفرادی در سطح دنیا مطرح است، برای این‌که ما هم بتوانیم از این موضوع بهره‌مند شویم باید ابتکار عمل داشته باشیم و برای نشان دادن سفر ایمن همراه با سلامت، کلیپ‌هایی طراحی کنیم که در آن رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمایش داده شود.

او از برنامه‌ریزی برای برگزاری هفته‌های فرهنگی ۳۱ استان در استان‌های هم‌جوار یا منطقه‌ای به شکل دوره‌ای خبر داد و اظهار کرد: هفته‌های فرهنگی باید توسط انجمن ایران به‌عنوان کانون ملی گردشگری دفاتر ما برای تحریک تقاضا برنامه‌ریزی اجرا و برگزار می‌شود. همچنین قرار است ۳۱ تور آشناسازی از تورگردانان، اصحاب رسانه، بلاگرها، افراد مؤثر و… یک استان در استان‌های هم‌جوار و منطقه برگزار شود.

برگزاری همایش بین‌المللی تورگردانان در ایران

تیموری با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بزرگ تورگردانان در سطح بین‌المللی گفت: برای این همایش از کشورهای حوزه هدف گردشگری ایران دعوت می‌کنیم و در حاشیه آن نشست‌های بی تو بی با فعالان کشورهای بازار هدف گردشگری ایران برگزار می‌شود، همچنین تورهای آشنا سازی برای کشورهای هدف که بیشتر کشورهای همسایه و منطقه هستند، برگزار خواهیم کرد.

معاون گردشگری عنوان کرد: برگزاری روز گردشگری ایران در چهار کشور ترکیه، آذربایجان، آلمان و هندوستان که بازارهای هدف ما هستند، در نظر گرفته شده است.

او درباره دیگر برنامه‌های معاونت گردشگری برای تحریک تقاضای سفر در سطح بین‌المللی گفت: هشت تور آشناسازی بین‌المللی و نشست‌های بی تو بی از کشورهای آذربایجان، ترکیه، عمان، ارمنستان، پاکستان، روسیه، عراق و افغانستان توسط انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و چهار تور آشناسازی بین‌المللی و نشست بی تو بی از کشورهای چین، هندوستان، آلمان، فرانسه توسط جامعه تخصصی تورگردانان برگزار می‌شود.

تیموری تصریح کرد: از دیگر برنامه‌ها برای رشد و توسعه گردشگری بین‌المللی می‌توان به برگزاری هفته‌های فرهنگی ایران حداقل در ۱۰ کشور بازار هدف که امکان جذب بالاتری دارند، اشاره کرد.