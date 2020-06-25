بازدید سرپرست وزارت صمت از نمایشگاه دستاوردهای صنایع کوچک قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت روز پنجشنبه به منظور بازدید و افتتاح چند واحد تولیدی وارد قزوین شد.

سرپرست وزارت صمت در ادامه به همراه هدایت الله جمالی پور استاندار، لطف الله سیاهکلی، رجب رحمانی، روح الله عباسپور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و عیسی قبادی معاون اقتصادی استانداری از نمایشگاه دائمی دستاوردهای صنایع کوچک استان قزوین در شهرک صنعتی کاسپین بازدید کرد.

در این نمایشگاه محصولات و تولیدات صنایع مختلف قزوین برای آشنایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مسئولان کشوری به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه محصولات ۲۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان به نمایش درآمده است.

محصولات صنایع غذایی، بهداشتی، فلزی، قطعات خودرو، مبلمان خانگی، بسته بندی خوشه‌های صنعتی بالغ بر دو هزار محصول متنوع تولیدی استان در معرض دید قرار گرفته است.

سرپرست وزارت صمت در ادامه از مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی کاسپین بازدید کرد و در جریان تولیدات صنعتی استان قرار گرفت.