به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی، در خصوص سیاست اصلاح ارز ترجیحی کالاهای اساسی و توزیع منابع آن در قالب طرح کالابرگ خانوار توضیحاتی ارائه کرد و با اشاره به علت تغییر سیاست ارزی دولت گفت: در سالهای گذشته، درآمد حاصل از فروش نفت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان نهادههای دامی، پروتئینی و خوراک دام قرار میگرفت، با این هدف که از طریق تثبیت قیمتها، تورم کنترل و سفره مردم حفظ شود؛ اما با بروز تورمهای دورقمی، تیم اقتصادی دولت در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر تصمیم گرفت منابع ارزی را بهصورت مستقیم به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی پرداخت کند.
زمانیان در خصوص زمان اجرای طرح افزود: در پاییز امسال برای دولت مسجل شد که لازم است تا بهار سال بعد، تغییراتی در نرخ ارز پرداختی به برخی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، ذرت و جو بهصورت تدریجی انجام شود؛ اما بهدلیل تلاطمات ارزی و شرایط حاکم بر کشور، فعالان اقتصادی در حوزه واردات با احتیاط مواجه شدند که این موضوع منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا و بروز شوک در بازار شد. از اینرو، دولت برای کاهش آسیب به تجارت کشور، تصمیم به اجرای همزمان طرح گرفت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان حمایت پرداختی به مصرفکنندگان اظهار کرد: فلسفه اجرای این طرح، حمایت از اقشار نیازمند جامعه و صیانت از سفره مردم است. با توجه به افزایش قیمت کالاها، اجرای این طرح با هدف کمک به مردم انجام شد و امیدواریم در سالهای آینده و با افزایش درآمدهای دولت، امکان تقویت این حمایتها فراهم شود.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، زمانیان درباره افراد مشمول طرح نیز گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون نفر بهصورت مستقیم از این طرح بهرهمند میشوند و برای حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد دارای وضعیت مالی مناسب نیز در صورت درخواست، امکان بهرهمندی از این طرح پیشبینی شده است.
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