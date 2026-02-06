به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، در نشست تخصصی علی خورسندیان، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک مسکن کشور، با مجمع نمایندگان استان گلستان، مدیران عامل بانک‌ها و مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، ظرفیت‌های اقتصادی استان، موانع سرمایه‌گذاری و نحوه تسریع در پرداخت تسهیلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خورسندیان در این نشست با اشاره به اهمیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌برون، گفت:منطقه آزاد «اینچه‌برون» یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی استان گلستان است که با تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از مزیت همجواری با کشور ترکمنستان و بازار آسیای مرکزی، می‌تواند هزاران فرصت شغلی پایدار برای جوانان استان ایجاد کند.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر شرایط اقتصادی کشور، راهکارهای مهار تورم شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت بخش خصوصی و تقویت توان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این منطقه آزاد را بررسی کرد.

کنترل تورم و ضرورت هدایت نقدینگی به تولید

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش شبکه بانکی در کنترل تورم اظهار کرد: جذب نقدینگی، افزایش سرمایه بانک‌ها و هدایت منابع به سمت تولید، از مسیرهای مؤثر در کاهش فشارهای تورمی است و با تلاش مضاعف، مدیریت تورم با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دستور کار قرار دارد.

خورسندیان، گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مدیران بانکی و اجرایی استان گلستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: وضعیت استان نسبتاً مناسب است، اما همچنان جای بهبود وجود دارد و لازم است جمع‌بندی این گزارش‌ها و درخواست‌ها به‌صورت مکتوب جهت ارائه به وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه شود.

پیگیری تسریع پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در گلستان

در ادامه این نشست، موضوع تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه از جمله وام ازدواج و فرزندآوری مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل بانک مسکن کشور و نماینده وزیر اقتصاد با اشاره به وجود حدود ۸ هزار متقاضی در صف دریافت این تسهیلات در استان گلستان گفت: با تصمیمات اتخاذشده و هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، روند تأمین منابع و پرداخت این تسهیلات در استان تسریع خواهد شد.

وی تأکید کرد: تکریم مردم، رضایت ارباب‌رجوع و تسهیل امور، باید اولویت اصلی شبکه بانکی باشد؛ چرا که ما به این مردم و نظام بدهکاریم. اگرچه منابع بانکی محدود است، اما باید با واقع‌بینی و مدیریت جهادی، گره‌های معیشتی را باز کنیم.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: بانک‌ها موظف‌اند پروژه‌های دارای اولویت و قابلیت اجرایی را با نگاه واقع‌بینانه تأمین مالی کنند.

در این جلسه، مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان نیز با ارائه گزارشی اعلام کرد: بیش از ۹۶ درصد درآمدهای مالیاتی استان در ده‌ماهه نخست سال جاری محقق شده و حدود ۹۰۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.در این جلسه همچنین، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان برخی بنگاه‌های اقتصادی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در حضور نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردند.

دیدار نماینده وزیر اقتصاد با استاندار گلستان

خورسندیان در ادامه سفر خود به گلستان، در دیدار با استاندار، بر آمادگی بانک مسکن برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید انرژی‌های پاک تأکید کرد و گفت: ورود به عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر، در راستای مسئولیت اجتماعی بانک مسکن و کمک به رفع ناترازی برق کشور، به‌ویژه در دوران اوج مصرف، در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار گلستان نیز با اشاره به پیشرفت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرد: برای سرمایه‌گذاران این حوزه، واگذاری زمین و تسریع در صدور مجوزها انجام خواهد شد تا گلستان به یکی از استان‌های پیشتاز در تولید انرژی پاک تبدیل شود.

ادای دین به شهدای دفاع مقدس

مدیرعامل بانک مسکن و هیئت همراه، همزمان با ورود به استان، با حضور در مزار مطهر شهدای گمنام در سایت استانداری گلستان، با نثار تاج‌گل و قرائت فاتحه، به مقام والای شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.

‌نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام (ره) و شهدا، یاد و خاطره جان‌فشانی‌های رزمندگان اسلام را گرامی داشت.