ورود سامانه بارشی از غرب به کشور و آغاز بارندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی گفت: از اواخر وقت امروز، سامانه بارشی از غرب وارد کشور و رگبارهای پراکنده در این مناطق آغاز میشود. فردا نیز به تدریج در نیمه غربی، جنوب، مرکز، استانهای واقع در دامنه جنوبی البرز ، رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در مناطق کوهستانی بارش برف پیشبینی شده است.
کارشناس سازمان هواشناسی با اعلام فعالیت سامانه بارشی در بخشهایی از کشور، ادامه داد: فردا علاوه بر بارش در برخی مناطق از جنوب، شرق و مرکز کشور، باد و گردوخاک را داریم که سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
به گفته وی، تا صبح امروز، بیشتر مناطق کشور، هوای شرد را تجربه کردند اما امروز و فردا در نیمه شمالی کشور، روند افزایش دما رخ میدهد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، گودرزی گفت: امروز، غرب دریای خزر و روزهای یکشنبه و دوشنبه شمال خلیجفارس، مواج و متلاطم پیشبینی شده است.
وی افزود: تهران امروز در برخی ساعات، وزش ملایم باد و غبار محلی دارد. بیشینه دمای امروز تهران به ۱۰ درجه بالای صفر میرسد. همچنین، بارش در پایتخت از فردا آغاز میشود و تا دوشنبه با شدت و ضعف ادامه دارد.
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