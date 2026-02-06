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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

ورود سامانه بارشی از غرب به کشور و آغاز بارندگی

ورود سامانه بارشی از غرب به کشور و آغاز بارندگی

کارشناس سازمان هواشناسی با اعلام ورود سامانه بارشی از اواخر وقت امروز به کشور از آغاز بارش‌ها در نیمه غربی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی گفت: از اواخر وقت امروز، سامانه بارشی از غرب وارد کشور و رگبارهای پراکنده در این مناطق آغاز می‌شود. فردا نیز به تدریج در نیمه غربی، جنوب، مرکز، استان‌های واقع در دامنه جنوبی البرز ، رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در مناطق کوهستانی بارش برف پیش‌بینی شده است.

کارشناس سازمان هواشناسی با اعلام فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از کشور، ادامه داد: فردا علاوه بر بارش در برخی مناطق از جنوب، شرق و مرکز کشور، باد و گردوخاک را داریم که سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

به گفته وی، تا صبح امروز، بیشتر مناطق کشور، هوای شرد را تجربه کردند اما امروز و فردا در نیمه شمالی کشور، روند افزایش دما رخ می‌دهد.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، گودرزی گفت: امروز، غرب دریای خزر و روزهای یکشنبه و دوشنبه شمال خلیج‌فارس، مواج و متلاطم پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تهران امروز در برخی ساعات، وزش ملایم باد و غبار محلی دارد. بیشینه دمای امروز تهران به ۱۰ درجه بالای صفر می‌رسد. همچنین، بارش در پایتخت از فردا آغاز می‌شود و تا دوشنبه با شدت و ضعف ادامه دارد.

کد مطلب 6740829
سمیه رسولی

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