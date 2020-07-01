  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۷:۴۶

در استان نینوا صورت گرفت؛

کشف یک گور دسته جمعی دیگر در عراق متعلق به قربانیان داعش

کشف یک گور دسته جمعی دیگر در عراق متعلق به قربانیان داعش

نیروهای عراقی به تازگی یک گور دسته جمعی دیگر متعلق به قربانیان داعش در استان نینوا کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای عراقی به تازگی یک گور دسته جمعی دیگر متعلق به قربانیان داعش در این کشور کشف کردند.

با وجود آنکه استان نینوا در شمال عراق از لوث عناصر داعش پاک شده اما هنوز آثار جنایات این تشکیلات تروریستی در عراق نمایان است به طوریکه یک گور دسته جمعی متعلق به قربانیان داعش کشف شده است.

این گور دسته جمعی واقع در منطقه الحمیات در میان موصل و مرکز نینوا و منطقه تلعفر، حاوی اجساد صدها غیر نظامی عراقی بود که هویت آنها نامشخص است.

کسانی که در این گور دفن شده اند به دست عناصر داعش در جریان حمله به نینوا در نیمه سال ۲۰۱۴ کشته شده اند.

تخمین زده شده که تعداد افراد دفن شده در این گور دسته جمعی به ۶۰۰ نفر برسد.

گفته می شود تعداد گورهای دسته جمعی کشف شده در این منطقه بیش از زمین های کشاورزی موجود در آن است.

کد مطلب 4962799
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پارسا IR ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      تا زمانی ک استکبارجهانی و سرمایه داری وجود داردازین دست گروهک ها هم وجود خواهد داشت و هر بار با نامی جدید...!!!!
    • Hasan IR ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اللهم عجل لولیک الفرج درد ما جز به ظهورت مداوا نشود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها