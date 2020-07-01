کشف یک گور دسته جمعی دیگر در عراق متعلق به قربانیان داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای عراقی به تازگی یک گور دسته جمعی دیگر متعلق به قربانیان داعش در این کشور کشف کردند.

با وجود آنکه استان نینوا در شمال عراق از لوث عناصر داعش پاک شده اما هنوز آثار جنایات این تشکیلات تروریستی در عراق نمایان است به طوریکه یک گور دسته جمعی متعلق به قربانیان داعش کشف شده است.

این گور دسته جمعی واقع در منطقه الحمیات در میان موصل و مرکز نینوا و منطقه تلعفر، حاوی اجساد صدها غیر نظامی عراقی بود که هویت آنها نامشخص است.

کسانی که در این گور دفن شده اند به دست عناصر داعش در جریان حمله به نینوا در نیمه سال ۲۰۱۴ کشته شده اند.

تخمین زده شده که تعداد افراد دفن شده در این گور دسته جمعی به ۶۰۰ نفر برسد.

گفته می شود تعداد گورهای دسته جمعی کشف شده در این منطقه بیش از زمین های کشاورزی موجود در آن است.