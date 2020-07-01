هوای تهران باز هم برای گروه های حساس ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص آلایندگی هوا پس از ۱۲ ساعت باز هم در نقطه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. روز گذشته در ساعات میانی روز آلاینده ازن هوای شهر را آلوده کرده بود و امروز آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون غلظت آلاینده‌های هوای شهر را بالا برده‌اند. میانگین شاخص آلایندگی هوا بر روی عدد ۱۰۴ قرار دارد.

بهزاد اشجعی کارشناس محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افزایش غلظت آلاینده ازن در ساعات میانی روز با توجه به افزایش سطح ترافیک در کلانشهرها اتفاق می‌افتد، گفت: انباشت آلاینده ازن در این ساعات باعث آلودگی هوای شهرها می‌شود.

وی ابراز داشت: سخت‌گیرانه تر شدن شاخص‌های اندازه‌گیری آلاینده‌ها نسبت به سال گذشته موجب بالا رفتن آمار تعداد روزهای ناسالم پایتخت شده است.