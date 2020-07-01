  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۸

نتیجه یک پژوهش کرونایی؛

دانشجویان تحصیلات تکمیلی پروتکلهای بهداشتی را بیشتر رعایت می کنند

دانشجویان تحصیلات تکمیلی پروتکلهای بهداشتی را بیشتر رعایت می کنند

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شریف با اشاره به انجام پژوهش کرونا در بین دانشجویان گفت: میزان توجه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیشتر از دانشجویان کارشناسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حمید یعقوبی در آیین پایانی کمپین دانشجویی در خانه بمانیم که با حضور وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و روسای مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه‌ها به صورت حضوری – مجازی در محل این وزارتخانه برگزار شد درخصوص پژوهش کرونا در دانشجویان گفت: اولین پژوهش در اسفند ۱۳۹۸ توسط همیاران انجام شد.

رعایت پروتکل‌های بهداشتی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیشتر از دانشجویان کارشناسی

وی ادامه داد: دراین پژوهش، میانگین میزان نگرانی در دانشجویان همیار بیشتر از دانشجویان غیر همیار بود و در این میان میزان توجه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیشتر از دانشجویان کارشناسی بود

طرح ایجاد تعاملات بین‌المللی با سایر کشورها در زمینه‌های مشاوره و سلامت

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف افزود: هدف مهم ما از این پژوهش‌ها تربیت نیروی کارآمد در بخش حل مشکلات است و برای آینده طرح اپلیکیشن مشاوره دانشجویی را خواهیم داشت که بتوانیم به شکل نظام‌مندی به دانشجویان مشاوره دهیم و طرح ایجاد تعاملات بین‌المللی با سایر کشورها در زمینه‌های مشاوره و سلامت نیز از جمله فعالیت‌های در دست بررسی است.

کد مطلب 4962978
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها