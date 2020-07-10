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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۲:۰۹

با وارد کردن تلفات سنگین؛

ارتش سوریه هجوم تروریست ها به شمال لاذقیه را ناکام گذاشت

ارتش سوریه هجوم تروریست ها به شمال لاذقیه را ناکام گذاشت

نیروهای ارتش سوریه با حمله گروه های تروریستی وابسته به جبهه النصره به شمال استان لاذقیه مقابله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای ارتش سوریه حاضر در حومه شمالی لاذقیه، با حمله گسترده گروهک‌های تروریستی به بعضی از مواقع نظامی در شمال شهرک ربیعه مقابله و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.

یک منبع نظامی گفت که صبح جمعه چند گروهک تروریستی مسلح با استفاده از تسلیحات مختلف متوسط و سبک و خمپاره حمله گسترده ای را به بعضی از مواضع نظامی در شمال شهر ربیعه در حومه شمالی لاذقیه انجام دادند که نیروهای ارتش سوریه در منطقه موفق شدند با این حمله مقابله و تلفات سنگینی به تروریست‌ها وارد کنند.

گفتنی است که گروهک‌های تروریستی وابسته به جبهه النصره در حومه شمالی لاذقیه به صورت مداوم روستاها و شهرک‌ها در این منطقه را هدف قرار می‌دهند.

کد مطلب 4970552

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