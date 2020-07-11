تشریح اقدامات بهزیستی برای جامعه هدف این سازمان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت آغاز هفته بهزیستی و گرامیداشت چهلمین سال تاسیس سازمان صبح امروز به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

وی در ابتدای این نشست گفت: وظیفه حمایت و پشتیبانی و توانمندسازی جامعه هدف سازمان را داشتند و زنان، کودکان، افراد دارای نیازهای خاص و سالمندان است.

وی ادامه داد: گرامی می داریم یاد شهدای سازمان بهزیستی و فرزندان این سازمان را که ۸ سال دفاع مقدس در جبهه های جنگ حضور یافتند. درود می فرستیم به مددکاران و مدیران و ۲۱ هزار نفر پرسنل خدوم بهزیستی که مشغول فعالیت هستند و خیرین و موسسات خیریه و شرکای بهزیستی. شعار امسال بهزیستی در چهلمین سال تاسیس این سازمان را «گام دوم، شفافیت، تحول خدمت و سلامت اجتماعی» در نظر گرفتیم. همانطور که مطلع هستید در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و با صدور بیانیه گام دوم وارد مرحله جدیدی شدیم و امیدواریم در چارچوب این سیاست های ترسیم شده ما منشا خدمت باشیم.

قبادی دانا بیان کرد: یکی از موضوعات مورد توجه ما مساله شفافیت است که در ماه های گذشته شتاب بیشتری گرفته و ستاد آن آغاز به کار کرد و قرار گرفتن سامانه املاک بهزیستی در این سامانه از جمله اقدامات بود که ۲۸۰۰ ملک بهزیستی روی سایت قرار گرفته و آیفون مشارکت های مردمی نیز فعال شد. همجنین تمام تفاهمنامه ها و… روی سامانه قرار می گیرد. در کنار این تمام مددجویان ما بر اساس این سامانه به تمام پرداختی هایی که از سال ۹۱ به آنها پرداخت شده دسترسی دارند و می توانند مشاهده کنند.

وی ادامه داد: همچنین عملکرد مالی سال ۹۸ به صورت کاملاً شفاف روی سامانه قرار گرفت و امروز روی سامانه قابل مشاهده است. در سال ۹۸ از ردیف اصلی بهزیستی ۲,۸۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود که ۷۶ درصد آن معادل ۲,۱۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص پیدا کرد. همچنین اعتباراتی از تبصره ۱۴ قانون برنامه و بودجه که ۲,۷۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود ۲,۷۲۵ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است که ۹۹ درصد آن تخصیص پیدا کرد. در سال ۹۸ شاهد بودیم که برای اولین بار بودجه قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تخصیص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بعد از تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت برای شروع ماده ۲۷ این قانون کمک هزینه معیشت معلولان شدید و خیلی شدید که در دهک درآمدی ۱.۲.۳ هستند ۲۸۰ میلیارد تومان در سال گذشته پرداخت شد به این صورت که هر سه ماه برای ۱۹۱ هزار خانوار این کمک هزینه پرداخت می‌شود. همچنین کمک هزینه برای خانوارهای دارای فرزند سه قلو به بالا و همچنین خانوارهای دارای دو قلو که در دهک ۱.۲.۳ درآمدی هستد و شامل ۹۲۶۶ خانوار می‌شوند ۴۷ میلیارد تومان سالانه پرداخت می‌شود.

رییس سازمان بهزیستی کشور خاطر نشان کرد: برای حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایع نخاعی که شامل ۲۶۱۸۵ خانوار هستند در سال ۱۷۴ میلیارد تومان پرداخت شده است در گذشته قبل از اینکه این افزایش صورت بگیرد مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به عنوان حق پرستاری پرداخت می‌شد که در حال حاضر این مبلغ تقریباً دو و نیم برابر شده و به مبلغ ۵۵۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین برای حق پرستاری و مددکاری برای خانواده‌ها افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید غیر از ضایع نخاعی نیز ۳۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

قبادی‌دانا درباره کمک به خانواده‌هایی که از فرزندان دارای سرپرست غیرموثر که توسط سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند، گفت: کمک هزینه نگهداری کودکان و نوجوانان در خانواده که شامل ۱۷ هزار خانوار است که از کودکان دارای سرپرست غیرموثر نگهداری می‌کنند مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان پرداخت شده است که این میزان در انتهای سال برای هر فرزند به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: برای ۵۵۱ مرکز شبه خانواده نیز ۷۱ میلیارد تومان اختصاص داه شده است که برای کودکان تا ۱۳ سال برای هر نفر ۶۵۰ هزار تومان و کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال برای هر نفر ۷۵۰ هزار تومان پرداخت شده است. همچنین اگر فرزندی دارای معلولیت در این مراکز باشد مبلغ ۹۲۵ هزار تومان پرداخت می‌شود که این مبلغ به صورت الکترونیک ومتمرکز بروی کارت بانکی خیریه‌ای که متولی خانه فرزندان است شارژ می‌شود برای کمک به نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در مراکز شبانه‌روزی مبلغ ۴۸۵ میلیارد تومان پرداخت شده است به این صورت که برای مراکز درجه یک ۹۲۴ هزار تومان برای هر نفر در ماه و برای مراکز درجه دو ۸۴۰ تومان برای هر نفر درماه پرداخت شده است.

رییس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: همچنین درباره کمک به امور مددکاری زنان سرپرست خانواده نیز مبلغ ۳۸ میلیارد تومان، برای ارائه خدمات تخصصی توانبخشی مبلغ ۴۵ میلیارد تومان و همچنین به مراکز غیردولتی توانبخشی روزانه مبلغ ۲۳۳ میلیارد تومان برای مراکز درجه ۱ به ازای هر فرد ۶۲۷ هزار تومان در ماه و برای مراکز درجه ۲، مبلغ ۵۶۲ هزار تومان برای هزار و ۳۱۴ مرکز انجام شده است. همچنین برای تامین وسایل بهداشتی برای معلولان نخاعی از ماه جاری کمک هزینه‌ها به دو برابر افزایش پیدا می‌کند یعنی از ۸۰ و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۶۰ و ۲۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

وی افزود: یکی دیگر از وظایف سازمان بهزیستی تأمین یک وعده غذای گرم برای بچه ها در روستامهدها است. همان طور که می دانید ما ۱۵ هزار مهدکودک تحت پوشش بهزیستی داریم که ۷ هزار روستامهد در مناطق محروم تأسیس شده اند که برای یک وعده غذای گرمی که برای آنها تأمین می کنیم، بودجه ۷۵ میلیارد تومان در سال را تأمین می کنیم.

قبادی دانا تصریح کرد: از دیگر اقدامات بهزیستی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش بهزیستی است که در دانشگاه های غیردولتی تحصیل می کنند و همچنین بودجه‌ای که برای مراکز فوریت اجتماعی در نظر می گیریم که در مجموع ۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از بودجه سازمان به صورت متمرکز و شفاف بر اساس کد ملی پرداخت می شود.

وی گفت: بر اساس کل اعتبارات تخصیص یافته بهزیستی ۸۲ درصد کل بودجه تخصیص یافته که به صورت شفاف و مشخص برای جامعه هدف در حال پرداخت است و روی سامانه نیز قابل مشاهده است. خدا را شکر کارنامه خوبی از موضع شفافیت برای بهزیستی ایجاد شده است. شاید قبلاً تلقی این بود که شرایط پرداخت ها متفاوت است و این شفاف سازی کمک شایانی برای ایجاد سرمایه اجتماعی سازمان و رساندن بودجه به جامعه هدف ایجاد کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر اقدامات سازمان بهزیستی گفت: ۴۱ میلیون کودک را طی این سال ها مورد غربالگری بینایی قرار دادیم که ۴۵۰ هزار کودک با این اقدام از تنبلی چشمشان پیگیری شد. همچنین غربالگری شنوایی از سال ۸۴ تاکنون برای ۱۱ میلیون نوزاد انجام شده که در ۳۱ هزار نفر پیشگیری صورت گرفته است. مشاوره ژنتیک هم از سال ۷۷ برای ۱۸ هزار نفر انجام شده که به منظور پیشگیری از معلولیت های متفاوت صورت گرفته است.

قبادی دانا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استراتژی سازمان بهزیستی مبنی بر اینکه سرپرستی کودکانی که والدین خود را از دست داده اند یا والدینشان صلاحیت لازم را ندارند، در بستر خانواده شکل بگیرد، گفت: از همین‌رو ۱۰ هزار نفر در مراکز شبه خانواده و شیرخوارگاه نگهدرای می‌شوند و ۱۶ هزار نفر نیز به خانواده‌جایگزین سپرده شده‌اند. تلاش ما این است که پروسه فرزند خواندگی را تسریع کنیم و برای همین‌منظور نیز سامانه ملی فرزند خواندگی رونمایی شد و قابل دسترسی است. همچنین یکی از فعالیت‌هایی که در حوزه پیشگیری انجام می‌شود مشاوره خانواده و آموزش پیش از ازادواج است که از سال ۸۱ تاکنون ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند.از سال ۹۰ تاکنون سرپرستی ۱۰ هزار کودک به خانواده متقاضی فرزندخواندگی سپرده شده است. سیاست سازمان این بوده است که این کودکان در خانه و در کنار خانواده باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز شاهد افتتاح سامانه صدور مجوزها هستیم، گفت: این افتتاح به توسعه ساختارهای مردم نهاد و ایجاد شفافیت در عملکرد سازمان با استفاده از نظارت و پایش مستمر کمک می کند. مهمترین مزیت آن ارائه خدمات و پاسخگویی به متقاضیان است.

قبادی دانا همچنین درباره قانون تعارض منافع و پیگیری آن در سازمان بهزیستی گفت: طبق بررسی های ما، ۴۰۲ نفر مشمول این قانون شناسایی شده اند، به این معنا که در سازمان بهزیستی مشغول هستند و سازمان خیریه ای دارند. قبل از این شناسایی، ۱۷۰ نفر از مدیران ما مراکز خیریه خود را واگذار کردند و ۱۰۰ نفر نیز از سازمان استعفا دادند. در آمار جدید ۴۰۲ نفری که شناسایی شده اند، ۱۶۵ نفر پست دولتی خود را تغییر داده اند و ۱۹۳ نفر نیز مرکز خیریه را واگذار کرده اند. برای ۴۴ نفر هم قرار است تعیین تکلیف صورت بگیرد. بیشترین آمار تعارض منافع در سازمان بهزیستی در استان های تهران و آذربایجان شرقی و کمترین افراد دارای تعارض منافع نیز در استان های کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه است.

رئیس سازمان با اشاره به اینکه یکی دیگر از سیاست های سازمان راه اندازی خانه های کوچک گروهی حمایتی است، گفت: ۴۰ خانه گروهی حمایتی به تازگی راه اندازی شده است و ما به دنبال این هستیم که به جای داشتن آسایشگاه ها و مراکز بزرگ، برای نگهداری معلولان، کسانی که دارای مشکلات ذهنی یا جسمی حرکتی هستند و یا دارای ضایعه نخاعی و مشکلات روانی مزمن هستند و یا سالمندان، خانه های کوچک راه اندازی کنیم. الان در دنیا دیگر پذیرفته نیست هزار نفر با مشکل معلولیت در یک مرکز نگهداری شوند. سیاست دیگر ما این است که با دادن حق پرستاری به خانواده های دارای گروهی که عنوان کردم، افراد درون خانواده نگهداری شوند. برای همین منظور یکی از تسهیلاتی که فراهم کردیم، این است که هیچ فرد دارای ضایعه نخاعی پشت نوبت تسهیلات ما نماند. هزار و صدنفر پشت نوبت بودند که از ماه جاری مستمری آنها برقرار می شود و هر فردی که جدیداً دارای مشکل شود نیز به سرعت حق پرستاری او برقرار می شود.

قبادی دانا گفت: همچنین ما مرکزی برای نگهداری کودکان دارای مشکلات روانی مزمن نداشته ایم که در ۶ استان راه اندازی می شود. قانون سهمیه سه درصد اشتغال افراد دارای معلولیت را نیز به اجرا درآوردیم و هر گونه آزمون استخدامی که در کشور برگزار شود، با جدیت پیگیر هستیم که سه درصد افراد باید از جامعه معلولان باشند.

قبادی دانا در ادامه درباره وضع مراکز بهزیستی در ایام شیوع کرونا در کشور گفت: یکی از گروه‌های در معرض آسیب در بیماری کرونا سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیماران خاص است و از همین رو توجه ما به مراکز نگهداری شبانه‌روزی دو چندان شد و ما از ۵ بهمن ماه اولین بخشنامه برای همه مراکز اعلام کردیم. گرچه بخشنامه وزارت بهداشت با تاخیر بود، اما شروع زودهنگام و ابلاغ بیش از ۸۰ دستورالعمل تخصصی به تفکیک مراکز مختلف صورت پذیرفت و مهدهای کودک و مراکز روزانه تعطیلی شد و طبق مصوبه ستاد ملی کرونا پس از بازگشایی پذیرش با محدودیت انجام شد.

وی ادامه داد: قرنطینه بیماران مشکوک را پیگیری کردیم. همچنین در ارتباط با مراکز سعی کردیم که اتاق‌های ایزوله ایجاد شود و از پذیرش توانخواهان جدید پیشگیری کردیم همچنین ممنوعیت ملاقات نیز پیش‌بینی شد.

رییس سازمان بهزیستی با اشاره به کل مبتلایان به بیماری کرونا در کشور تصریح کرد: در مراکز نگهداری شبانه‌روزی و دیگر مراکز بهزیستی هزار و ۳۳۳ نفر مبتلا به بیماری کرونا شناسایی شدند که از این تعداد ۴۵۶ نفر در حال درمان هستند و همچنین از ابتدای کرونا تاکنون ۱۳۳ نفر از این افراد جان خود را از دست داده‌اند و اگر بخواهیم به نسبت فوتی‌های کشور بررسی کنیم از حدود ۱۲ هزار و ۴۴۷ نفر که فوت شده‌اند رقم ۱۳۳ نفر حدود یک درصد از کل فوتی‌ها را تشکیل می‌دهد.

به گفته وی، تاکنون ۲۰ نفر از فرزندان بهزیستی به کرونا مبتلا شده‌اند و تاکنون موارد فوتی در بین فرزندان بهزیستی نداشتیم و ۱۴ نفر در حال درمان هستند و ۶ نفر نیز که ابتلای قبلی داشتند و بهبود یافته‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در زمینه حمایت از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی اظهار کرد: در مجموع ۲۵۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که با خانواده‌هایشان ۵۸۱ هزار نفر را شامل می‌شود. بخشی از این افراد مستمری بگیر سازمان بهزیستی هستند که مبلغ ۱۰۸ هزار تومان تا ۴۱۶ هزار تومان و همچنین ۶۳ هزار تا ۱۳۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند.

قبادی دانا با تاکید بر سیاست سازمان بهزیستی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش گفت: در این راستا دو طرح اصلی تأمین مالی خُرد و آماده‌سازی شغلی در سازمان بهزیستی دنبال می‌شود. مبلغ کمک هزینه برای راه‌اندازی شغل این گروه در نظر گرفته می‌شود و مددجویان بهزیستی ۵۰ میلیون تومان وام اشتغال کم بهره با بهره ۶ درصد می‌گیرند ضمن اینکه برای فرزندان بهزیستی هم در تلاش هستیم برای مسکن آنها تمهیداتی اتخاذ شود چون ۲۰۰ هزار نفر پشت نوبت دریافت تسهیلات مسکن هستند.

وی ادامه داد: اکنون در قالب مشاغل خانگی مختلف مشغول فعالیت هستند از جمله خیاطی، قالیبافی، تهیه مواد غذایی داخل خانه و آشپزخانه، آرایشگری و شغل‌های خدماتی دیگر فعال هستند که امیدواریم تعداد بیشتری از این افراد در طرح تامین مالی خرد و آماده‌سازی شغل قرار بگیرند. همچنین با سازمان برنامه و بودجه نیز رایزنی شده است تا ضریب نفوذ شمولیت این طرح برای تعداد زیادی از مددجویان در نظر گرفته شود.

وی در پاسخ به پرسش مهر درباره مشکلات مهدهای کودک و تعطیلی این مراکز در ماه های گذشته گفت: مهدهای کودک مجموعه هایی هستند که برای رشد و بالندگی بچه ها مورد نیاز جامعه هستند و نباید به مراکز نگهداری بچه ها شناخته شوند. این مراکز باید برای استعدادیابی شکوفا شوند و هوش و استعداد بچه ها را شناسایی کنند .۱۵ هزار مهدکودک در کل کشور داریم که هزار و ۸۰۰ مهد در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی است. ۷ هزار روستا مهد هم داریم. متأسفانه نگاه برخی افراد فقط به مهدهای کودک در مناطق برخوردار است، گرچه این مهدها نیز مهم هستند.

قبادی دانا افزود: موضوع دیگر این است که این مراکز توسط بخش غیردولتی اداره می شوند و از محل شهریه‌ای که خانواده ها پرداخت می کنند، تأمین مالی می شوند. برای قطع زنجیره انتقال کرونا، مهدها کنار مدارس تعطیل شده اند و طبیعتاً اداره آنها دچار مشکل شد. به دنبالش به درخواست جامعه، مهدها و کارمندان برخی از این مهدها باز شدند که با ظرفیت محدود و رعایت پروتکل های بهداشتی شروع به کار کردند اما همچنان بسیاری از خانواده ها از حضور بچه ها در مهدها امتناع می کنند و نگرانی هایی بابت ابتلای آنها به کرونا دارند. بنابراین وضعیت مهدهای کودک ابعاد مختلفی دارد. کاری که سازمان کرد این بود که آسیب به مهدها را به حداقل برساند. با کانون توسعه مهدها در کشور جلسه‌ای داشتیم و سعی کردیم با همفکری خودشان آسیب ها را به حداقل برسانیم. با وزارت رفاه، معاونت اشتغال وزارت تعاون و با رئیس سازمان برنامه و بودجه جلسات متعددی داشتیم و در کمیته‌ای که برای مشاغل آسیب دیده تشکیل شد، مقرر شد مهدهای کودک جزو مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار بگیرند و تسهیلات لازم به آنها داده شود. نکته دیگر این است که مهدهای کودک دو متولی دارند، صدور مجوز و برنامه ها با بهزیستی است و بحث های آموزشی و پرورشی و نظارت بر آنها به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده است. این دوگانگی کار را سخت کرده اما ما به سمتی می رویم که طرحی جامع داشته باشیم تا وظایف هر کدام مشخص باشد.

رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: نکته آخر اینکه با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر سیاست های جمعیتی و تأکیدی که بر بحث فرزندآوری برای آینده کشور مطرح است تا با مشکل جامعه کهنسال روبرو نشویم، مهدهای کودک می توانند کمک مؤثری به خانواده ها باشند و فرزندآوری را تسهیل کنند.

رییس سازمان بهزیستی همچنین درباره تامین مسکن برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت: از سال ۹۴ تاکنون ۱۲۶ هزار و ۲۰۲ واحد مسکونی با مشارکت دستگاه‌های همکار به مددجویان واگذار شده است که از این تعداد ۹۰ هزار و ۳۲۸ واحد از ابتدای دولت یازدهم بوده است. به این امر در یکسال اخیر نیز شتاب بیشتری داده شده است و ۲۵ هزار واحد مسکونی از این تعداد نیز در ۱۸ ماه اخیر واگذار شده است. در این خصوص نیز تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های مختلف انعقاد شده است در همین خصوص نیز با بسیج سازندگی برای ۵ هزار واحد امضاء شده است که ساخت ۲ هزار واحد آن انجام شده است. همچنین با بنیاد مستضفعان نیز برای ساخت ۲۰ هزار واحد تفاهم‌نامه منعقد شده است که ساخت ۱۴ هزار واحد شروع شده و ۷ هزار واحد نیز تحویل داده شده‌است. همچنین با قرارگاه خاتم الانبیاء برای ساخت ۱۵ هزار واحد تفاهم شده است که در فاز اول ساخت ۱۵۰۰ واحد آغاز شده است. همچنین با بنیاد مسکن نیز برای ساخت هزار واحد مسکن تفاهم شده است که مقدمات آن در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه هیچ اعتباری برای کمک هزینه اجاره مسکن و یا ودیعه مسکن برای مددجویان این سازمان در بودجه تعیین نشده است، گفت: با توجه به شرایط سختی که در شرایط کرونا ایجاد شد کمک خوبی را بنیاد مستضعفان برای این منظور به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی انجام داد و ۳۰ میلیارد تومان برای کمک هزینه اجاره بها و ۵۰ میلیارد تومان برای افرادی که نیاز به کمک هزینه ودیعه دارند به صورت وام قرض الحسنه پرداخت کرد.

قبادی‌دانا خاطرنشان کرد: همچنین برای تکمیل واحدهای مسکونی برای خانواده‌های دارای فرزند دو معلول به بالا جلسه‌ای با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد که و مقرر شد با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام ملبغ ۵۰ میلیارد تومان و همچنین ۳۶۰ میلیارد تومان توسط بنیاد مستضعفان تامین اعتبار برای تحویل منازل مسکونی به خانوارهای دارای دو معلول به بالا تا پایان سال به نقطه مطلوب برسد.

رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بخشی از فعالیت‌های سازمان بهزیستی توسط سازمان‌های همکار و شرکای سازمان بهزیستی انجام می‌شود، ادامه داد: یکی از مشکلاتی که شرکای اجتماعی داشتند مراحل اخذ مجوز بوده است. طبق اصل ۱۴۴ قانون اساسی به منظور واگذاری فعالیت‌ها به مردم، سازمان بهزیستی نیز مجوز فعالیت را برای ۱۳ نوع فعالیت برای شرکای خود صادر می کند. این ۱۳ نوع خدمت شامل مهدکودک، مراکز شبانه‌روزی، مراکز نگهداری کودکان، خانه سالمندان، مارکز نگهداری زنان و دختران، مراکز خدمات مشاوره ژنیتک، مراکز نگهداری و بازتوانی معتادان و … است. ما در سازمان بهزیستی برای سهولت کار شرکا و همکاران خود در بخش غیردولتی امروز شاهد رونمایی از سامانه صدور مجوز هستیم مهمترین مزایای این سامانه هوشمند ایجاد پرونده الکترونیک برای همه مراکز همکار است و از هر گونه اعمال سلیقه در روند صدور جلوگیری می‌شود.

قبادی‌دانا خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۲ نوع مرکز غیر دولتی ارائه دهنده خدمات بهزیستی توسط این سامانه مجوز می‌گیرند. تاکنون نیز مجوز ۴۳۹۰۵ مرکز برای ارائه این خدمات داده شده است و فعال هستند که ۲۲ هزار مرکز نیز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجوز دریافت کرده‌اند. همچنین ۹۶۸۱ مرکز غیردولتی و خیریه تاکنون از سازمان بهزیستی مجوز دریافت کرده‌اند. به طور مشخص نیز در سال ۹۸ برای ۲۴۸۵ مرکز همکار مجوز صادر شده است و همچنین برای ۶۰۵ مرکز خیریه مجوز فعالیت صادر شده است.

قبادی دانا درباره فروش نوزادان در فضای مجازی گفت: باندی که در روزهای گذشته دستگیر شده توسط حراست سازمان بهزیستی شناسایی و با کمک پلیس با آنها برخورد شد. باید زمینه‌های این اقدامات را به حداقل برسانیم و یکی از این روش‌ها برخورد شدید و قانونی با این نوع باندها است همچنین از سوی دیگر باید شرایط فرزندخواندگی تسهیل شود. امروز برای خانواده‌هایی که فرزند ندارند و خانواده‌هایی که فرزند دارند و خانم‌هایی که می‌خواهند فرزندی داشته باشند این امکان ایجاد شده است.

رییس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات تسهیلگرانه‌ای برای فرزندخواندگی در حال انجام است و سامانه ملی فرزندخواندگی در همین راستا ایجاد شده‌است و تمام فرزندانی که شرایط سپرده‌شدن به فرزندخواندگی را دارند در این سامانه مشخص می‌شوند و الزاماً اینگونه نیست که افراد فقط از استان خود بتوانند فرزند خوانده انتخاب کنند بلکه می‌توانند از هر استانی کودک را انتخاب کنند. البته اگر خیلی هم سهل‌انگارانه نگاه کنیم و هر یک از فرزندان عزیزی که در قیمومیت و تحت ولایت نظام و سازمان بهزیستی هستند به سادگی به هر خانواده‌ای داده شوند کار صحیحی نیست و ممکن است در آینده شرایط سختی برای آنها که جز خدا کسی را ندارند ایجاد شود.

قبادی‌دانا همچنین درباره کودکان کار گفت: موضوع کودکان کار یک کوه یخ است که ما نوک قله آن را که کودکان کار و خیابان هستند می‌بینیم درحالی که موضوع کودکان کار بسیار گسترده است. موضوع کودکان کار و خیابان چند عاملی است و طرحی که به تازگی شروع کرده‌ایم یک طرح جامع برای کودکان کار و خیابان است. تفاهم نامه‌ای امضا شده برای ساماندهی کودکان کار و خیابان غیرایرانی با وزارت کشور، اداره اتباع و نیروی انتظامی. برخی از این کودکان کار و خیابان ایرانی نیز دچار فقر فرهنگی و اقتصادی هستند و حتی ممکن است پدر و مادر دارای اعتیاد و یا دچار بیماری صعب‌العلاج باشند. رویکرد ما توانمندسازی خانواده این کودکان است.

وی همچنین درباره جمع‌آوری معتادان متجاهر گفت: در یک مقطع زمانی با توافقی که بین وزاری کشور، بهداشت و درمان و تعاون انجام شد. نگهداری معتادان متجاهر برعهده سازمان بهزیستی گذاشته شد. طبق قانون افراد دارای اعتیاد که برای درمان مراجعه می‌کنند بیمار هستند اما افرادی که برای درمان اعتیاد معرفی نمی‌شوند و خود را معرفی نمی‌کنند و معتادان غیرتمایلی هستند که براساس قانون مجرم شناخته می‌شوند. معتادان متجاهر نیز طبق قانون مجرم تلقی می‌شوند.