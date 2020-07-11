به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق کوچک زاده، صبح امروز در دیدار با رؤسای اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه، رئیس حوزه هنری و فرماندار این شهرستان اظهار داشت: مجموعه باغ هنر که در نزدیکی سرو کهن‌سال ابرکوه واقع شده، با همکاری فرمانداری و حوزه هنری می‌تواند به یک مجموعه فرهنگی، هنری پویا و فعال تبدیل شود و به رونق گردشگری منطقه کمک کند.

وی با اشاره به لزوم تعمیر و بازسازی باغ هنر افزود: مرمت این مجموعه هم اکنون در حال انجام است و امیدواریم با مساعدت فرمانداری و شهرداری روشنایی آن تأمین و راه دسترسی به آن نیز تسهیل شود.

کوچک زاده با بیان اینکه بیشترین سالن سینما در کشور در اختیار حوزه هنری است، اظهار داشت: در صورت رفع مشکلات، حوزه هنری سعی دارد دو سالن سینما البته چند منظوره با ظرفیت ۱۵۰ نفر در مجموعه باغ هنر تجهیز و راه‌اندازی کند تا مردم این شهرستان نیز بتوانند همزمان فیلم‌های روز سینماهای کشور را در شهر خودشان تماشا کنند.

رئیس حوزه هنری یزد همچنین بیان کرد: اگر مطالبه‌ای از طرف شهرستان وجود داشته باشد، پیگیر راه‌اندازی شعبه حوزه هنری در ابرکوه خواهیم بود تا در آینده نزدیک نخستین دفتر حوزه هنری در شهرستان‌های استان در ابرکوه افتتاح شود.

آماده همکاری برای فعال شدن برنامه‌های فرهنگی در باغ هنر ابرکوه هستیم

فرماندار ابرکوه هم با اشاره به قابلیت‌های حوزه هنری و فعالیت‌های خوب فرهنگی و تبلیغی صورت گرفته در شهرستان گفت: ابرکوه یکی از مذهبی‌ترین شهرستان‌های استان محسوب می‌شود و دارای سرمایه اجتماعی بسیار خوبی است و می‌بایست حرکت‌های فرهنگی هنری در آن گسترش یابد.

محمد کاظمی‌نسب افزود: امیدواریم با رفع مسائل و مشکلات مطرح شده، با همکاری حوزه هنری، فرمانداری، اداره تبلیغات اسلامی و سایر بخش‌ها برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی خوب و اثر بخش در شهرستان طراحی و اجرا شود.

وی با بیان اینکه به همت جمعی از طلاب و هنرمندان شهرستان در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در باغ هنر صورت گرفته از آمادگی فرمانداری برای پویایی و فعال‌تر شدن این مجموعه خبر داد.

فرماندار ابرکوه اظهار امیدواری کرد: با همت طلاب و هنرمندان جوان این مجموعه به لحاظ کمی و کیفی نیز توسعه پیدا کند و مردم هرچه بهتر و بیشتر از برنامه‌های آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به توطئه دشمنان در فضای مجازی، تقویت جبهه فرهنگ و هنر دینی و انقلابی را ضروری دانست و بر گسترش آن تأکید کرد.

نیاز به همکاری فرمانداری برای گسترش برنامه‌های تبلیغی

حجت‌الاسلام حسین فلاح‌زاده، رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه هم گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته از جمله اجرای نمایش‌های میدانی و چندرسانه‌ای در شهرستان، مرکز استان و کربلای معلی ارائه کرد و ضمن قدردانی از حمایت‌های فرماندار، همکاری و مساعدت بیشتر فرمانداری و ادارات شهرستان در عرصه‌های تبلیغی، فرهنگی و هنری را خواستار شد.

در این جلسه تعدادی از تازه‌های نشر حوزه هنری استان که به قلم نویسندگان یزدی چاپ و منتشر شده معرفی شد.