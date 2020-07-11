به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تامین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت، گفت: مشارکت و سرمایه‌گذاری بنیاد برکت در بخش صنعت تولید محصولات سلولزی، علاوه بر محرومیت‌زدایی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و رونق تولید، ایجاد ۱۱۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم را در شهرستان دره‌شهر استان ایلام به دنبال داشته است.

هادی جوهری افزود: بنیاد برکت با سرمایه‌گذاری و مشارکت ۵۴ میلیارد ریالی در یک بنگاه تولیدی فعال در حوزه تولید محصولات سلولزی در شهرستان محروم دره‌شهر توانسته علاوه بر رونق اقتصادی و تولید ماهانه ۹۰ تن کالا شامل انواع محصولات سلولزی، برای ۱۱۰ نفر از ساکنان این منطقه محروم فرصت‌های کسب و کار به‌وجود بیاورد.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت بنیاد برکت با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار با شرکت بهشت ریواس دره‌شهر در سال ۱۳۹۵ باعث فعالیت مجدد این واحد تولیدی پس از یک دوره توقف تولید شد و این شرکت در حال حاضر ۹۰ تن محصولات سلولزی را به شکل ماهانه تولید و به بازار عرضه می‌کند. این واحد صنعتی همچنین دارای توان تولید ۱۴ نوع محصول مختلف در زمینه انواع محصولات سلولزی است.

جوهری ادامه داد: شروع به‌کار مجدد واحد مشارکتی بنیاد برکت با سرمایه‌گذاری ۵۴ میلیارد ریالی، ایجاد اشتغال برای ۱۱۰ نفر را رقم زده است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش ظرفیت تولید، برای ۳۰۰ نفر جویای کار اشتغال‌زایی خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال از محصولات واحد مشارکتی بنیاد برکت خاطرنشان کرد: پس از استقبال اولیه در سطح استان، در حال حاضر انواع محصولات سلولزی این شرکت در سراسر کشور توزیع می‌شود و سفارشات زیادی نیز برای صادرات وجود دارد که در برنامه‌ریزی‌های آینده برای این واحد تولیدی لحاظ شده است.

معاون تامین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت از مشارکت این بنیاد با ۹ بنگاه اقتصادی در استان ایلام خبر داد و افزود: بنیاد برکت پس از به ثبات رسیدن و سوددهی، از چهار بنگاه خارج شده و سهام خود را به مردم واگذار کرده است.

جوهری خاطرنشان کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تا به امروز ۳۶۳۱ طرح توانمندسازی اقتصادی، امور زیربنایی و فرهنگی و خدمات بیمه‌ای را با حجم سرمایه‌گذاری ۴ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال در استان ایلام در دست اقدام دارد یا به بهره‌برداری رسانده است.

وی یادآور شد: بنیاد برکت همچنین با هدف محرومیت‌زدایی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی اجتماعی با ۳۶۰ بنگاه و کارگاه تولیدی و صنعتی با ظرفیت ایجاد شغل برای ۱۹۰ هزار نفر مشارکت اقتصادی داشته و به میزان ۵۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد ریال در این واحدها سرمایه‌گذاری کرده است. این بنیاد همچنین بر اساس سیاست‌های ابلاغی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر عدم تصدی‌گری، پس از طی دوران مشارکت از ۲۵۵ بنگاه خارج شده و سهام خود را به بخش خصوصی واگذار نموده است.

معاون تامین نهاده‌ها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت در پایان تاکید کرد: بنیاد برکت در سال جاری نیز از بنگاه‌های کوچک و متوسط، کارگاه‌های کوچک و اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان پشتیبان طرح‌های خانگی، در قالب تامین مالی، اعطای تسهیلات از طریق شبکه بانکی و ارائه خدمات کلینیکی کسب و کار حمایت می‌کند.