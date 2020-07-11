جزئیات دادگاه علنی ۳ اخلالگر اقتصادی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دادگاه علنی رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با موضوع شکایت شرکت غله لرستان در سال ۹۸ برگزار شد.

محمد رزم رئیس کل دادگستری لرستان در این رابطه، اظهار داشت: آقایان «سهراب تالان دشتی»، «ابراهیم تالان دشتی» و «بهرام تالان دشتی» مرتکب به جرایم اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، اظهار داشت: جرم این افراد اخلال در امر توزیع گندم به عنوان کالای اساسی و مایحتاج عمومی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم استان متوجه وقوع این گونه جرایم هستند، گفت: در این راستا مردم به دنبال روشن شدن روند رسیدگی این پرونده و نتیجه این گونه پرونده‌ها هستند.

رئیس کل دادگستری لرستان، تصریح کرد: ما هم وظیفه داریم افکار عمومی را اقناع کنیم، باید جلسات دادگاه را به صورت علنی برگزار کنیم و قسمت‌هایی از این محاکمه را به سمع و نظر مردم برسانیم و به هدف اصلی اصلاح، تنبه، بازدارندگی و عبرت آموزی سایر افراد و متهمینی که احیاناً ممکن است به فکر اینگونه جرایم در جامعه باشند، برسیم.

شاهون وند رئیس دادگاه این متهمان، جرایم این سه نفر را مشارکت در کلاهبرداری از طریق جعل اسناد، استفاده از اسناد صوری، تحویل و دریافت پول حواله‌های صوری گندم، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت کارمزد گندم‌هایی که وجود خارجی را نداشته اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، سه نفر یاد شده، متهم هستند که در سیلوی «زرین خوشه» دلفان با صدور فاکتورهای جعلی خرید گندم ۲۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از بیت المال را تصاحب کرده‌اند.

نماینده دادستان در این جلسه علنی، گفت: ماجرا از سال ۹۵ آغاز می‌شود، هنگامی که متهمان یک مرکز خرید گندم را در نورآباد تأسیس و به عنوان عامل دولت اقدام به خرید و ذخیره سازی گندم می‌کنند، اما کارشان به انحراف رفته و با صدور فاکتورهای جعلی پول گندمی را که در اصل نخریده‌اند از دولت دریافت می‌کنند و از این طریق نزدیک به ۹ هزار تن گندم به صورت صوری خریداری می‌کنند.

متهمان این دادگاه به صدور فاکتورهای جعلی اعتراف کردند و رأی دادگاه رسیدگی به جرایم متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع شکایت اداره کل غله لرستان، ظرف هفته آینده اعلام و به اطلاع عموم خواهد رسید.