قرارداد بوئینگ برای تولید جتهای جنگنده اف ۱۵ ای ایکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، جنگندههای یادشده مدل پیشرفتهتر جنگندههای اف ۱۵ محسوب میشوند که تولید اولین سری از آنها در دهه ۷۰ میلادی آغاز شد. در حال حاضر بوئینگ روی تولید دو مدل از این جنگندهها کار میکند و انتظار میرود در سال ۲۰۲۱ آنها را تحویل دهد.
جنگندههای اف ۱۵ ای ایکس تنها برای تولید داخلی در آمریکا تولید میشوند و در واقع مدل داخلی جنگندههای اف ۱۵ کیو ای محسوب میشوند که بوئینگ برای استفاده ارتش قطر تولید کرد. از جمله امکانات هر دو جنگنده میتوان به سیستم کنترل پرواز پیشرفته و کابین خلبان دیجیتال اشاره کرد. اما اف ۱۵ ای ایکس دارای امکانات بیشتری مانند حسگرهای مدرن، رادار، سیستمهای جنگ الکترونیک و سریعترین سیستم برنامه ریزی مأموریت رایانهای است.
توان حمل سلاح این جنگنده بیشتر از تمامی جنگندههای سری اف ۱۵ است و از جمله قادر به حمل سلاحهای مافوق صوت هفت متری با ۳۲۰۰ کیلوگرم وزن است.
بوئینگ قرارداد دیگری را نیز با نیروی هوایی ارتش آمریکا به ارزش ۲۳ میلیارد دلار برای تولید و نگهداری ۱۴۴ جنگنده متنوع دیگر منعقد کرده است.
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