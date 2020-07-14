خوشبینی به آمریکا آفت مذاکرات بود/ برجام دستاورد اقتصادی نداشت

عباس سلیمی نمین، کارشناس مسائل سیاسی در سالگرد امضای برجام درباره نقاط ضعف و قوت این توافقنامه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برجام مستقلاً یک موضوع است و نوع نگاه دولت فعلی موضوع دیگری است که می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد، یعنی می‌شد ما هم مذاکره کنیم و هم همه مسائل کشور را به بحث مذاکره پیوند نزنیم.

وی افزود: نگاه نظام این بود که مذاکره صورت گیرد و قراردادی منعقد شود که منجر به لغو تحریم‌ها شود تا فشار از روی مردم برداشته شود. بر این اساس به دولت یک مأموریت داده شد و دولت هم به این منظور هیئتی را برای مذاکره تشکیل داد.

وی همچنین گفت: اولین ضعف این هیئت مذاکره کننده حضور برخی عناصر سیاسی مثل برادر رئیس جمهور در آن بود که باعث شد موضوع کمتر به سمت بحث کارشناسی پیش برود. البته این از اختیارات رئیس هیئت مذاکره خارج بود و آقای ظریف در این حوزه مسلوب الاراده بود.

سلیمی نمین تاکید کرد: این مسئله و برخی موارد دیگر باعث شد که هیئت مذاکره کننده به جای حرکت به سمت دستیابی به نتیجه خوب به این بسنده کند که هر چه زودتر مذاکره تمام شود و صرفاً یک معاهده امضا شود که این رویکرد در چنین مذاکراتی به شدت مضر است.

این کارشناس سیاسی اظهار داشت: به هر حال حضور برادر رئیس جمهور در مذاکرات باعث شد که تیم مذاکره کننده وادار شود هر آنچه طرف مقابل گفت بپذیرد تا ماجرا هر چه زودتر به سرانجام برسد.

وی با اشاره به اینکه خوشبینی تیم مذاکره کننده ما به آمریکا یک آفت جدی در مذاکرات بود، گفت: آقایان فکر می‌کردند که مذاکره کنندگان آمریکایی در هر سطحی توافق کنند هیئت حاکمه آمریکا به آن پایبند خواهد بود، در حالی که با التفات به تاریخ باید درک می‌کردند که چنین فضایی در بین مقامات عالی سیاسی آمریکا حاکم نیست.

سلیمی نمین با تاکید بر اینکه برجام دستاورد اقتصادی نداشت، تصریح کرد: برجام درس عبرت برای کسانی شد که با نگاه دولت در موضوع تنش زدایی به وسیله مذاکره با آمریکا موافقت داشتند و در واقع نظام فرصتی ایجاد کرد تا کسانی که با خوش باوری خیال می‌کردند توافق با آمریکا راه گشا خواهد بود، متوجه شوند که چنین چیزی با واقعیت مطابقت ندارد.

وی در ادامه اظهار داشت: دستاورد دیگر برجام این بود که دنیا فهمید جمهوری اسلامی اهل مذاکره است و این آمریکا است که اهل وفای به عهد نیست.