به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، پس از اوجگیری مجدد شیوع ویروس کرونا و لزوم استفاده از ماسک در اماکن عمومی، تصاویر گرافیکی از پیوستن تئاتر شهر به پویش ملی «من ماسک میزنم» طراحی و در تابلوی اصلی این مجموعه نصب شد.
در این تصویر گرافیکی که با طراحی بهمن وخشور و عکاسی سمیرا نظری انجام گرفته است، نشان گرافیگی مجموعه تئاتر شهر با طراحی ابراهیم حقیقی و دیوارنگارههای معماری نمای بیرونی به همراه عکسی از ساختمان مجموعه که روی نمای اصلی آن یک ماسک به شکلی نمادین طراحی شده به چشم میخورد.
در بخش تایپوگرافی اثر نیز گروه اجرایی پروژه با انتخاب جملههای «ماسک من از تو محافظت میکند» و «ماسک تو از من محافظت میکند» کوشیدهاند تا از دریچه نگاه کارکنان تئاتر شهر و هنرمندان تئاتر، مخاطبان را به ترویج فرهنگ استفاده از ماسک در روزهای کرونایی ترغیب کنند.
پیش از این نیز یک اثر گرافیگی دیگر متناسب با حال و هوای روزهای کرونایی با طراحی مهتا کریمی پیش روی شهروندان تهرانی قرار گرفته بود.
هم اکنون نمایش «یه گاز کوچولو» به نویسندگی فرزانه سهیلی، کارگردانی فقیهه سلطانی و بازی گیلدا حمیدی، شهروز دل افکار، افشین غیاثی، مهسا مهجور، نورا هاشمی تا روز جمعه ۲۷ تیر ماه ساعت ۱۹:۳۰ به مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان در تالار سایه تئاتر شهر با رعایت موازین مربوط به ضدعفونی و فاصله گذاری بهداشتی روی صحنه است.
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