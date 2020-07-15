بهروز نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر سال بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در شهرستان شوشتر آتش زده میشود که تا کنون چندین فقره پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شده است.
وی افزود: این آتش سوزیهای زمینهای کشاورزی بیشتر در مناطق بخش شعیبیه، مرکزی و میان آب اتفاق میافتد.
نجاتی در خصوص آسیبهای این آتش سوزیها بیان کرد: آتش سوزی زمینهای کشاورزی باعث خسارت و آسیب به بافت خاک، از بین رفتن مواد آلی و میکرو ارگانیسمهای موجود در خاک و در دراز مدت کاهش تولید محصول را میشود. از لحاظ زیست محیطی نیز این امر باعث ایجاد آلودگی هوا، تولید دی اکسید کربن و گازهای گلخانهای میشود.
وی ادامه داد: دود ناشی از این آتش سوزیها همچنین نقش مستقیم در سلامت انسانها دارد که باعث سر درد، تنگی نفس، سوزش چشم و دیگر بیماریها به بدن انسانها میشود.
رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر با توجه به اینکه آتش زدن زمین کشاورزی جرم است، گفت: طبق قانون هوای پاک و مدیریت پسماند سوزاندن بقایای کشاورزی ممنوع است و توصیه میشود که کشاورزان با کمک اداره جهاد کشاورزی و با استفاده از کود ازته یا ادوات کشاورزی و ادوات مکانیزه نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
وی در پایان در راستای اقدامات اداره حفاظت محیط زیست شوشتر یادآور شد: به منظور فرهنگ سازی در این زمینه، برگزاری دورههای آموزشی، اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی، ارسال پیام و نصب بنر و توزیع بروشور در این شهرستان انجام شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، باور رایج و نادرستی در میان کشاورزان وجود دارد که آنان را وا میدارد تا غنای زمینهای کشاورزی خود را با سوزاندن از بین ببرند. برخی مزرعه داران برای کشت زود هنگام و کاشتن محصولات جدید اقدام به چنین کاری کرده و برخی دیگر معتقدند برای از بین بردن آفتها باید زمین را به آتش کشید. البته هر دو مورد اشتباه است. کاه و کلش یا همان بقایای محصولات کشاورزی حاوی مواد آلی است که برای حاصلخیزی زمین اهمیت دارد و سوزاندن آنان باعث از بین رفتن این مواد میشود.
نظر شما