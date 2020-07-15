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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۱

مدیرکل تعاون کرمانشاه مطرح کرد؛

پرداخت ۱.۳ میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا

پرداخت ۱.۳ میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا

کرمانشاه_ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از پرداخت ۱.۳ میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در این استان خبر داد.

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تسهیلات کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا در استان کرمانشاه اظهار کرد: به ۱۳ رسته شغلی شامل حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی، مراکز تولید و توزیع پوشاک، مراکز مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای، مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، قنادی، بستنی، آبمیوه تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی افزود: همچنین مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه‌های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند، آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه، سالن‌های زیبایی و گرمابه، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری، مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی، مراکز مربوط به گردشگری، مراکز باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، تولید و توزیع کیف و کفش و دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری زیارتی شامل تسهیلات مذکور می‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیان داشت: این تسهیلات در قالب ۲۸ هزار و ۳۴ طرح با ۴۴ هزار و ۱۲۸ اشتغال به رسته‌های مذکور در استان کرمانشاه پرداخت خواهد شد.

عزیزی درباره تعداد مشمولین واجد شرایط تسهیلات کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا گفت: به ترتیب طرح‌های مربوط به اداره راه و شهرسازی با ۲۵ هزار و ۲۸۷ مورد، سازمان صمت با یک هزار و ۷۰۲ طرح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۲۴۳ طرح بیشترین افراد واجد شرایط تسهیلات را به خود اختصاص دادند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طرح‌های مربوط به علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بهزیستی، ورزش و جوانان، آموزش فنی و حرفه‌ای در مراتب بعدی قرار دارند.

وی درباره تفکیک این تسهیلات به شهرستان‌ها گفت: شهرستان کرمانشاه با ۱۵ هزار و ۷۷۴ طرح، اسلام آباد غرب با ۳۷۲۲ طرح و کنگاور با ۲۲۳۸ طرح در رتبه‌های نخست قرار دارند و شهرستان‌های سنقروکلیایی، صحنه، هرسین، سرپل‌ذهاب، پاوه، گیلانغرب، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر، قصرشیرین و دالاهو در مرحله‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بیشترین پرداخت تسهیلات به رسته‌های حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری و مراکز تهیه و تولید غذاهای آماده

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد آخرین وضعیت تسهیلات ویژه کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ناشی از کرونا گفت: مجموعاً ۴ هزار و ۷۱۹ فقره پرونده با تسهیلات درخواستی ۶۲ میلیارد تومان به منظور حمایت از ۶۷۴۹ فرصت شغلی موجود تشکیل شده که پس از بررسی در مؤسسات و بانک‌های عامل، تاکنون یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان پرداخت شده است و ۴۳۱۷ فقره درخواست متقاضیان به مبلغ ۵ میلیارد و ششصد میلیون تومان برای حمایت از ۶۱۵۴ فرصت شغلی در دست بررسی در مؤسسات و بانک‌های عامل ارجاع شده و پس از بررسی بانک‌ها پرداخت می‌شود.

این مسئول درباره آخرین وضعیت تسهیلات مذکور به تفکیک دستگاه‌های اجرایی افزود: راه و شهرسازی با ۳۵۵۹ فقره پرونده و ۲۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان تسهیلات درخواستی در رتبه نخست قرار دارد که یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان از این تسهیلات را پرداخته است همچنین سازمان صمت با ۴۵۲ طرح و ۱۵ میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان تسهیلات درخواستی و یک هزار و ۱۹۵ مورد اشتغال در مرحله بعدی قرار دارد که تاکنون ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت است، در مراحل بعدی نیز میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهزیستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان قرار دارد همچنین تاکنون به طرح‌های مربوط به جهاد کشاورزی، آموزش فنی و حرفه‌ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری و وزارت کشور پرداختی انجام نشده است.

وی افزود: بانک‌های صادرات، سینا، ملی، انصار، تجارت، ملت، مؤسسه اعتباری ملل و پارسیان به ترتیب بیشترین پرداختی‌ها را داشته اند و از سوی بانک‌های اقتصادنوین، آینده، رفاه کارگران، سپه، کارآفرین و مؤسسه اعتباری کوثر پرداخت انجام نشده است.

عزیزی گفت: بیشترین پرداخت‌ها به رسته‌های حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری، مراکز تهیه و تولید غذاهای آماده، مراکز تولید و توزیع پوشاک، مراکز مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای، مراکز مربوط به گردشگری و مراکز توزیع آجیل و خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه تعلق گرفته است.

کد مطلب 4974936

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