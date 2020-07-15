حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تسهیلات کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا در استان کرمانشاه اظهار کرد: به ۱۳ رسته شغلی شامل حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و دریایی، مراکز تولید و توزیع پوشاک، مراکز مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای، مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها، بوفهها، طباخیها، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، اغذیه فروشیها، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، قنادی، بستنی، آبمیوه تسهیلات پرداخت میشود.
وی افزود: همچنین مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزههای درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند، آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاه، سالنهای زیبایی و گرمابه، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری، مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی، مراکز مربوط به گردشگری، مراکز باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی، تولید و توزیع کیف و کفش و دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری زیارتی شامل تسهیلات مذکور میشوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیان داشت: این تسهیلات در قالب ۲۸ هزار و ۳۴ طرح با ۴۴ هزار و ۱۲۸ اشتغال به رستههای مذکور در استان کرمانشاه پرداخت خواهد شد.
عزیزی درباره تعداد مشمولین واجد شرایط تسهیلات کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا گفت: به ترتیب طرحهای مربوط به اداره راه و شهرسازی با ۲۵ هزار و ۲۸۷ مورد، سازمان صمت با یک هزار و ۷۰۲ طرح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۲۴۳ طرح بیشترین افراد واجد شرایط تسهیلات را به خود اختصاص دادند.
این مسئول خاطرنشان کرد: طرحهای مربوط به علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بهزیستی، ورزش و جوانان، آموزش فنی و حرفهای در مراتب بعدی قرار دارند.
وی درباره تفکیک این تسهیلات به شهرستانها گفت: شهرستان کرمانشاه با ۱۵ هزار و ۷۷۴ طرح، اسلام آباد غرب با ۳۷۲۲ طرح و کنگاور با ۲۲۳۸ طرح در رتبههای نخست قرار دارند و شهرستانهای سنقروکلیایی، صحنه، هرسین، سرپلذهاب، پاوه، گیلانغرب، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر، قصرشیرین و دالاهو در مرحلههای بعدی قرار گرفتهاند.
بیشترین پرداخت تسهیلات به رستههای حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری و مراکز تهیه و تولید غذاهای آماده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد آخرین وضعیت تسهیلات ویژه کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ناشی از کرونا گفت: مجموعاً ۴ هزار و ۷۱۹ فقره پرونده با تسهیلات درخواستی ۶۲ میلیارد تومان به منظور حمایت از ۶۷۴۹ فرصت شغلی موجود تشکیل شده که پس از بررسی در مؤسسات و بانکهای عامل، تاکنون یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان پرداخت شده است و ۴۳۱۷ فقره درخواست متقاضیان به مبلغ ۵ میلیارد و ششصد میلیون تومان برای حمایت از ۶۱۵۴ فرصت شغلی در دست بررسی در مؤسسات و بانکهای عامل ارجاع شده و پس از بررسی بانکها پرداخت میشود.
این مسئول درباره آخرین وضعیت تسهیلات مذکور به تفکیک دستگاههای اجرایی افزود: راه و شهرسازی با ۳۵۵۹ فقره پرونده و ۲۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان تسهیلات درخواستی در رتبه نخست قرار دارد که یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان از این تسهیلات را پرداخته است همچنین سازمان صمت با ۴۵۲ طرح و ۱۵ میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان تسهیلات درخواستی و یک هزار و ۱۹۵ مورد اشتغال در مرحله بعدی قرار دارد که تاکنون ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت است، در مراحل بعدی نیز میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهزیستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان قرار دارد همچنین تاکنون به طرحهای مربوط به جهاد کشاورزی، آموزش فنی و حرفهای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری و وزارت کشور پرداختی انجام نشده است.
وی افزود: بانکهای صادرات، سینا، ملی، انصار، تجارت، ملت، مؤسسه اعتباری ملل و پارسیان به ترتیب بیشترین پرداختیها را داشته اند و از سوی بانکهای اقتصادنوین، آینده، رفاه کارگران، سپه، کارآفرین و مؤسسه اعتباری کوثر پرداخت انجام نشده است.
عزیزی گفت: بیشترین پرداختها به رستههای حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری، مراکز تهیه و تولید غذاهای آماده، مراکز تولید و توزیع پوشاک، مراکز مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای، مراکز مربوط به گردشگری و مراکز توزیع آجیل و خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه تعلق گرفته است.
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