علی ثابتنیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره ملی «موسیقی جوان» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه برگزاری این دوره از جشنواره بیان کرد: مرحله اول داوری و ارزیابی آثار شرکتکننده در چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان تقریباً رو به اتمام است و غیر از چند نمونه مرتبط با موسیقی ایرانی، هیات داوران طی یکی دو روز آینده آثار شرکتکننده در بخش نهایی را معرفی خواهند کرد.
وی افزود: متاسفانه طی روزهای اخیر علیرغم تمام تلاشی که از سوی ستاد برگزاری جشنواره موسیقی جوان برای اجرای کامل شیوهنامههای بهداشتی مربوط به روزهای کرونایی در ایام منتهی به جشنواره صورت گرفته بود، اما به طور حتم سلامتی شرکتکنندگان و هیات داوران و اعضای ستاد برای ما از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بنابراین پیرو اوضاع بهداشتی روزهای اخیر و دستورالعملهای موجود ستاد اجرایی جشنواره، تصمیم گرفت تا مرحله دوم جشنواره نیز مانند مرحله اول به صورت غیرحضوری برگزار شود.
ثابتنیا بیان کرد: در مرحله نهایی جشنواره موسیقی جوان شرکتکنندگان بر اساس پارتیتورهایی که از طریق فضای مجازی برای آنها ارسال خواهد شد در بخشهای موسیقی کلاسیک، موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی به صورت مجازی شرکت میکنند. این در حالی است که درصدد هستیم در صورت فراهم شدن امکانات فنی شرایطی را ایجاد کنیم که فیلم آثار شرکتکننده در جشنواره در زمانبندی درست بهصورت عمومی در فضای مجازی منتشر شود که مخاطبان از هنرنمایی این هنرمندان مستعد و جوان بهرهمند شوند. البته برای معرفی نفرات برگزیده نیز برنامهریزیهایی انجام دادیم که به زودی نتایج آن اعلام میشود.
دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: با توجه به شرایط این روزهای شیوع ویروس کرونا بسیار بعید است که شرایط اجرای حضوری شرکت کنندگان در جشنواره فراهم شود. ضمن اینکه دیگر وقتی برای تدارک اجرای حضوری نداریم بنابراین به طور یقین چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به صورت مجازی برگزار میشود.
چهاردهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان با دبیری هومان اسعدی و مشارکت اساتید موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
نظر شما