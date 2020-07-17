به گزارش خبرنگار مهر، رامین طباطباییدرباره برنامه های بسکتبال گفت: فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) پروتکل بهداشتی را برای فدراسیون ها ارسال کرده که با رعایت موازین بهداشتی می توانند تمرینات خود را آغاز کنند. دفترچه راهنما را به تمام باشگاه ها و هیئت ها ابلاغ کرده ایم که با رعایت پروتکل های بهداشتی، تمرینات را انجام دهند. برخی از باشگاه ها شروع به کار کرده اند. همان طور که می دانید بسکتبال رشته تماسی و برخوردی است و توپ باید دائما ضدعفونی شود.

رئیس فدراسیون بسکتبال تأکید کرد: تا پایان سال میلادی ممکن است هیچ بازی رسمی انجام نشود اما مسابقات لیگ و بسکتبال سه به سه احتمالا از مهرماه شروع شوند، همان طور که چین بدون تماشاگر رقابت ها را آغاز کرده است. اگر هم نشود در سال ۲۰۲۱ موقعیت برای شروع تمرین ها است و ما در مسابقات سه به سه شانس کسب سهمیه را داریم.

وی درباره همگرایی در بسکتبال نیز گفت: بسکتبال جامعه دانشگاهی و فرهیخته است، سعی ما بر این است که از تمام کارشناسان که حرفی برای گفتن دارند استفاده کنیم. اهداف را در بُعد همگانی و قهرمانی در فدراسیون مشخص کرده ایم. سعی بر این است از نیروی انسانی استفاده کنیم که بتواند ما را در مسیر رسیدن به اهداف کمک کند نه اینکه مانع شود.

طباطبایی تصریح کرد: در دو سال گذشته به اهدافی که مدنظرمان بوده رسیده ایم، همه افتخارات را کسب کرده ایم، ورودی مسابقات جام جهانی را به دست آورده و همین طور تیم ملی جواز حضور در المپیک را به دست آورد. مسئله این است که باید کمی واقع بینانه تر عمل کنیم. ممکن است نقاط ضعفی وجود داشته باشد اما ما در مسیری که طراحی کرده ایم به خوبی پیش می رویم.

رئیس فدراسیون بسکتبال درباره وضعیت رده های سنی یادآور شد: در بخش مربیگری ضعیف هستیم و نیاز به ارتقای مربیان داریم. ارتباط خوبی با فدراسیون جهانی داریم تا در این زمینه بر علم و دانش مربیان بیفزاییم. افزایش سطح دانش مربیان و تقویت تیم های پایه نیازمند یک پروسه زمانی است که باید به تدریج آن را انجام دهیم. مشکل در بخش پایه، درآمد مربیان است. از آنجایی که درآمد مربیان پایه کم است، آنها علاقه دارند سریعتر خود را به بخش بزرگسالان و رقابت های لیگ برسانند. باید انگیزه را ایجاد کنیم تا این مربیان در بخش پایه حفظ شوند.

وی درباره جوانگرایی در بسکتبال اظهار کرد: جوانگرایی را آغاز کرده ایم. همان طور که در پنجره اول رقابت ها که اسفندماه برگزار شد، ۱۸ بازیکن را در قالب دو تیم به کار گرفتیم. هسته مرکزی را حفظ کردیم و جوانان کم کم به تیم تزریق شدند و خوشبختانه نتیجه بخش بود.

رئیس فدراسیون بسکتبال که در برنامه ورزش و مردم حاضر شده بود، درباره رابطه اش با مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال و زمزمه های اختلاف با وی، گفت: قرار بود تمرینات تیم ملی اواخر اردیبهشت ماه شروع شود و زمانبندی اردوها انجام شد. سه سفر به چین، اسپانیا و ژاپن نیز در برنامه بود و شاهین طبع نیز تا پایان المپیک با تیم ملی قرارداد داشت. زمانی که المپیک به تعویق افتاد با شرایط استثنایی مواجه شدیم به همین دلیل فدراسیون تصمیم گرفت با توجه به زمان باقیمانده در کمیته فنی ارزیابی کلی درباره برنامه های تیم ملی و تقویت کادر فنی داشته باشد.

طباطبایی ادامه داد: این حق فدراسیون و کمیته فنی است که درباره سرمربیان تصمیم گیری داشته باشد. فرصت خوبی برای تحلیل و ارزیابی وجود دارد. هنوز تصمیم خاصی نگرفته ایم. انتخاب گزینه خارجی به خاطر قیمت ارز بسیار سخت است، حتما در کمیته فنی نظرات را مطرح و بهترین تصمیم را خواهیم گرفت که هم به نفع تیم ملی و هم کشور باشد.