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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۷:۵۷

به صورت تلفنی انجام شد؛

درگیری های لیبی محور رایزنی وزرای خارجه امارات و روسیه

درگیری های لیبی محور رایزنی وزرای خارجه امارات و روسیه

وزرای خارجه روسیه و امارات به صورت تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه به ویژه مسأله لیبی رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه این کشور به صورت تلفنی با «عبدالله بن زاید آل نهیان» همتای اماراتی خود در خصوص آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

دو طرف در جریان این تماس تلفنی خواهان توقف فوری درگیری‌ها در لیبی شدند.

لاوروف و وزیر خارجه امارات اعلام کردند که باید هرچه سریعتر روند سیاسی فراگیر در لیبی و دیگر مناطق درگیر در منطقه آغاز شود.

در حال حاضر درگیری ها در لیبی میان ارتش ملی این کشور و دولت وفاق ملی شدت گرفته است.

کد مطلب 4976261
فاطمه صالحی

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