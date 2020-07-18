برقراری ۳۲۲ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان/۷ تماس منجر به عملیات شد

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق اعلام مرکز کنترل و فرماندهی عملیات، ۳ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش فرشتگان نجات همدان در روز گذشته بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی دیروز ۳۲۲ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۷ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی با بیان اینکه ۱۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرارشده است، گفت: تماس‌های برقرار شده با سامانه ۱۲۵ همدان علاوه بر مواردی که منجر به عملیات و مشاوره شده شامل ۳۵ تماس اشتباه بوده و متأسفانه ۲۶۸ مورد از تماس‌ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی اضافه کرد: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق مخروبه در میدان پروانه‌ها و ۲ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار امام خمینی و پشت فروشگاه رفاه بوده است.

وی گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات نیز شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در بلوار بعثت، نجات افراد محبوس شده در منزل در متخصصین، امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در چهارراه میدان بار و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.