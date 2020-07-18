به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه شما، «در جریان باش» عنوان برنامه تلویزیونی جدید شبکه شماست که با محوریت صرفهجویی در مصرف انرژی برق و با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، تولید و روانه آنتن میشود.
این برنامه که روزهای زوج و پنجشنبهها ساعت ۲۰ پخش میشود، در چهارمین هفته به سراغ موضوعاتی همچون سبک زندگی، کالای برقی ایرانی و رعایت استانداردهای لازم در مصرف انرژی، چشم و هم چشمی و تاثیر آن در مصرف انرژی بیشتر و مدیریت مصرف میرود.
مهمانان این هفته هم رضا نعلچگر بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال تهران، بهتاش فریبا بازیکن مشهور فوتبال کشورمان و از ملیپوشان سابق و همچنین حسن اسدی بازیگر و کارگردان تئاتر هستند.
علاوه بر گفتگو با مهمانان، آیتمهایی همچون گزارش مردمی، عملیات ۱۲۱ پرسنل شرکت برق، استندآپ کمدی و نمایش هم در قالب این برنامه پخش میشود.
محمد رضا قلمبر و مهبد قناعتپیشه از مجریان رادیو برای نخستین بار در یک برنامه تلویزیونی به اجرای «در جریان باش» میپردازند همچنین گزارشهای مردمی با حضور محسن حاجیلو تهیه میشود و مصطفی علمی فرد هم تهیهکنندگی برنامه را بر عهده دارد.
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