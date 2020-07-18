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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۸

فوتبالیست‌ها مهمان شبکه شما می‌شوند

فوتبالیست‌ها مهمان شبکه شما می‌شوند

برنامه تلویزیونی «در جریان باش» در چهارمین هفته با موضوعات مختلف و مهمانانی همچون رضا نعلچگر، بهتاش فریبا و حسن اسدی روی آنتن شبکه شما می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه شما، «در جریان باش» عنوان برنامه تلویزیونی جدید شبکه شماست که با محوریت صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق و با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، تولید و روانه آنتن می‌شود.

این برنامه که روزهای زوج و پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰ پخش می‌شود، در چهارمین هفته به سراغ موضوعاتی همچون سبک زندگی، کالای برقی ایرانی و رعایت استانداردهای لازم در مصرف انرژی، چشم و هم چشمی و تاثیر آن در مصرف انرژی بیشتر و مدیریت مصرف می‌رود.

مهمانان این هفته هم رضا نعلچگر بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال تهران، بهتاش فریبا بازیکن مشهور فوتبال کشورمان و از ملی‌پوشان سابق و همچنین حسن اسدی بازیگر و کارگردان تئاتر هستند.

علاوه بر گفتگو با مهمانان، آیتم‌هایی همچون گزارش مردمی، عملیات ۱۲۱ پرسنل شرکت برق، استندآپ کمدی و نمایش هم در قالب این برنامه پخش می‌شود.

محمد رضا قلمبر و مهبد قناعت‌پیشه از مجریان رادیو برای نخستین بار در یک برنامه تلویزیونی به اجرای «در جریان باش» می‌پردازند همچنین گزارش‌های مردمی با حضور محسن حاجیلو تهیه می‌شود و مصطفی علمی فرد هم تهیه‌کنندگی برنامه را بر عهده دارد.

کد مطلب 4976494
آروین موذن زاده

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