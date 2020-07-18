به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی عصر شنبه در نشست مشترک با پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی، امام جمعه شهرستان قرچک برگزار شد اظهار داشت: قرچک سال ۹۱ از ورامین جدا شده و بعد بهارستان و قدس یکی از شهرستان‌های پرتراکم استان محسوب می‌شود که با توجه به نزدیکی به تهران جمعیت بالایی دارد.

خطیبی با بیان اینکه پتانسیل‌های خوبی در شهرستان‌های اطراف تهران است گفت: پتانسیل‌های موجود اگر خوب مورد توجه و مدیریت قرار نگیرند آبستن مشکلات می‌شوند که تهدیدکننده تهران است.

فرماندار قرچک بیان داشت: ۱۰ درصد از جمعیت مهاجر به استان تهران در قرچک سکونت دارند که همین موضوع سبب افزایش تراکم شهرستان شده است.

وی گفت: در قرچک به لحاظ اشتغال اقدامات خوبی در شهرک صنعتی قرچک صورت گرفته اما مشکلاتی را فاضلاب تهران برای ما ایجاد کرده چرا که اینجا در گذشته مرکز تولید غلات و دیگر محصولات کشاورزی و دامداری بوده و در صورت تأمین نشدن آب کشاورزی از محل پساب تصفیه شده این ظرفیت‌ها آسیب می‌بینند.

خطیبی عنوان داشت: این شهرستان محروم بوده و نیازمند توجه ویژه است که از زمان شیوع ویروس کرونا ۲ میلیارد و ۲۷۱ میلیون تومان تا کنون در قالب طرح‌های مشارکت اجتماعی، مومنانه و مواسات کمک شده است و بیش از ۲۰ هزار بسته معیشتی و ۳۰ هزار پرس غذا و بیش از ۱۳ هزار بسته بهداشتی و ۵۰ هزار ماسک تولید شده و حدود ۷ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده نیز در حوزه پیشگیرانه بسته‌های فرهنگی تولید و توزیع شده است.