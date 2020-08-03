وزارت خارجه مزاحمت جنگنده آمریکایی را پیگیری حقوقی و سیاسی کند

مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدام آمریکا در ایجاد مزاحمت برای هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه، گفت: سنتکام اعلام کرده است که نزدیک شدن هواپیمای جنگی به هواپیمای ماهان بر اساس تحریم‌هایی است که متوجه ماهان ایر بوده و این تحریم‌ها بنا به اتهاماتی است که واشنگتن به این شرکت هوایی در نزدیکی به سپاه پاسداران وارد می‌کند.

وی افزود: به طبع این اقدام نوعی تفکری معنادار و تعریف شده از سوی واشنگتن را به نمایش می‌گذارد که در پی ایجاد محاصره بیشتر ایران در ارتباط با جهت گیری دستگاه سیاست خارجی آمریکا، تحت عنوان فشار حداکثری است و می‌تواند مقدمه‌ای برای ایجاد حرکت‌های بیشتر در آینده نه‌چندان دور در جهت محدودسازی پروازهای هواپیماهای ایرانی باشد.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: از نظر حقوق بین‌الملل، آزادی هوانوردی در چارچوب سازمان هوانودردی بین‌المللی باید برای همه کشورها محترم شمرده شود، اما بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا که به هر تقدیر بر اساس سپهر حقوقی ناظر بر عملکرد قواعد بین‌المللی که تحت تأثیر نظام بین‌الملل و قدرت نهفته در آن بوده و اراده سیاسی بر اراده حقوقی غلبه دارد، چنین اقداماتی انجام می‌گیرد.

مطهرنیا افزود: در بسیاری از کشورهای جهان هم‌اکنون با وجود آنکه مرزهای ملی وجود داشته و در آنها قواعد و قوانین متفاوتی با ضمانت اجرایی گوناگون به تصویب رسیده است، همواره اراده سیاسی بر اراده حقوقی حاکم می‌شود و این در حالی است که در نظام بین‌الملل ضمانت اجرای مستحکمی برای پیاده شدن اراده حقوقی و ارجحیت آن بر اراده سیاسی، وجود ندارد.

وی تاکید کرد: از همین رو است که آمریکا بر اساس قدرت برتری که دارد و یا حس می‌کند که از آن برخوردار است، در زمینه‌های گوناگون وارد عمل می‌شود و به دلیل آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است و از طرفی هواپیمایی ماهان را به دلیل همکاری با سپاه جز سازمان‌هایی می‌داند که وابسته به این سیستم عمل می‌کند، طبق قواعد و ضوابط خود و با ضمانت اجرای ناشی از اراده سیاسی خود عمل می‌کند.

این کارشناس روابط بین‌الملل اضافه کرد: به همین جهت باید گفت که دستگاه سیاست خارجی ایران هم از منظر حقوقی و هم از منظر سیاسی می‌تواند این موضوع را دنبال کند؛ آنچه که مسجل است، نظام قدرت و توازن آن در این زمینه می‌تواند جایگاه عملکردی و تعریف عملیاتی داشته باشد.

مطهرنیا تصریح کرد: این مهم است که ایران در قبال این حرکت آمریکا تنها به محکوم کردن و بیانیه دادن بسنده کند و یا اینکه اقدام متناسبی در پاسخ به آن بدهد. ما در حال حاضر شاهد برخی اقدامات کدگذاری شده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران هستیم که این موضوعات موجب بالا گرفتن جنگ ابهت میان تهران و واشنگتن می‌شود.

وی گفت: به نظر من باید منتظر ماند و دید که جواب ایران به این اقدام آمریکا و دیگر کارهای واشنگتن علیه منافع تهران، در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت.