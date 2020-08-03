به گزارش خبرگزاری مهر، «کلمان بون» معاون وزارت امور اروپایی فرانسه به فایننشال تایمز گفته است که دولت پاریس به دنبال گنجاندن رژیم تحریمها در بسته ۷۵۰ میلیارد یورویی است که اتحادیه اروپا به منظور احیای اقتصادی کشورهای عضو، تدارک دیده است.
به گفته وی، این تحریمهای اقتصادی شامل حال آن دسته از کشورهایی میشود که حقوق اولیه انسانی نظیر دموکراسی، آزادی رسانه و مساوات را نادیده میگیرند.
بون در این باره افزود: روی آن را نداریم که به شهروندان فرانسوی، لهستانی، مجار یا دیگر اعضای اتحادیه اروپا بگوییم که به انسجام مالی رسیدهایم اما دغدغه تأمین حقوق اولیه آنها را نداریم.
اتحادیه اروپا در حال حاضر به دلیل انتقادهایی که درباره نحوه تعامل برخی کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان و مجارستان با شهروندانشان وجود دارد، درگیر شکاف و دوگانگی است.
به گفته بون، اتحادیه اروپا باید برخورد شدیدتری با چنین کشورهایی داشته باشد.
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