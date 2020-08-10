پیشتازی اصفهان در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

امیر هلاکویی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام مهلت شرکت در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی اظهار داشت: مهلت شرکت در این جشنواره تا نیمه مرداد ماه بود و از استان اصفهان بیش از ۱۴۰ هزار و ۸۳۵ نفر در این جشنواره شرکت کرده‌اند.

وی افزود: اصفهان پیشتاز شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی است و شرکت کنندگان در گروه‌های سنی متفاوت کودک، نوجوان و بزرگسال در قالب‌های داستانک نویسی، روزنامه کتاب، مسابقات چهار گزینه ای، پویش کتابخوانی و فعالیت‌های گروهی جشنواره شرکت کرده‌اند.

سرپرست اداره کل کتابخانه های استان اصفهان با اشاره به اینکه هنوز تاریخ اختتامیه جشنواره رضوی توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعلام نشده است، تصریح کرد: در سال گذشته ۴۰ هزار نفر در بخش الکترونیکی جشنواره کتابخوانی رضوی از استان اصفهان شرکت کردند که امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۵۰ درصدی همراه بوده است.

وی بیان داشت: در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۶ هزار و ۶۰۷ نفر در بخش پویش کتابخوانی، ۳۴۶ نفر هم در پویش گروهی، ۱۰۱ هزار و ۶۰۴ نفر در بخش چهار گزینه ای، ۲۶ هزار و ۸۱۵ نفر هم در بخش داستانک، ۲۰۱ نفر در بخش روزنامه دیواری، ۵ هزار و ۲۶۲ نقاشی شرکت کرده‌اند.

هلاکویی بیشترین تعداد شرکت کنندگان در دهمین دوره جشنواره رضوی را در شهرستان‌های اصفهان، نجف آباد، برخوار و خمینی شهر و مبارکه اعلام کرد و گفت: استان اصفهان جایگاه نخست شرکت در این دوره جشنواره را به خود اختصاص داده و پس از آن استان‌های کرمان و خراسان رضوی قرار دارند.