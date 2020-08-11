مدیرکل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر ایمان عطارزاده را به سمت «مدیرکل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی» منصوب کرد.

در متن حکم دکتر طهرانچی آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر ایمان عطارزاده

سلام علیکم؛

به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، ارتقای علمی و حفظ کیان دانشگاه و پیرو مصوبات هیأت رئیسه محترم دانشگاه در خصوص چابک سازی ستاد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر ساختار پژوهشگاه، بنا به پیشنهاد رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «مدیر کل توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه» در ذیل آن مرکز منصوب می شوید.

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت در مسیر اجرای سند دانشگاه اسلامی موفق و مؤید باشید.

محمدمهدی طهرانچی

گفتنی است دکتر ایمان عطارزاده پیش از این مجری طرح توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی بود.