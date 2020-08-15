کشورهای عربی و اسلامی در برابر فروپاشی سیاسی اعراب بایستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق با صدور بیانیه ای توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی مبنی بر آشکار کردن عادی سازی روابط را محکوم کرد.

وی اعلام کرد که همچنان اقدامات عملی در راستای پروژه کمپ دیوید برای عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و برخی دولتهای عربی به سرعت در حال انجام است.

مالکی ادامه داد: نظام سیاسی عربی حد و مرزهای ارزشهای عربی و اسلامی را با حرکت در مسیر عادی سازی روابط با صهیونیستها که خون اعراب و مسلمانان را ریخته و سرزمین آنها را غصب کرده اند زیر پا گذاشته است.

وی افزود: روند همگرایی سیاسی و اقتصادی با صهیونیستها، خیانت در امانت و خیانت به خداوند و مسلمانان به شمار رفته و بی اعتنایی به فداکاری ها در مسیر مبارزه با صهیونیستها و تجاوزات آنها محسوب می شود.

مالکی اضافه کرد: پروتکل همکاری میان امارات و رژیم صهیونیستی با نظارت آمریکا، چیزی نیست جز حلقه ای دیگر از روند تثبیت پروژه خفت و خواری و نابود کردن حقوق مشروعی که در عرصه بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

وی اعلام کرد: این اقدام در راستای طرح آمریکایی معامله قرن صورت گرفت که نقشه منطقه را به نفع رژیم صهیونیستی تغییر می دهد. این حرکت، نقض آشکار مصوبات اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی و سازمان عدم تعهد در خصوص مسأله فلسطین و قدس شریف محسوب می شود. ما از کشورهای عربی و اسلامی می خواهیم در برابر این فروپاشی سیاسی عربی بایستند و آن را محکوم کنند.