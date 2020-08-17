نسخه الکترونیک در ۸۵ درصد بخش درمانی استان قزوین اجرا شده است

قاسم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نسخه نویسی کاغذی گاهی به دلیل دست خط پزشکان، موجب به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش احتمال وقوع خطاهای پزشکی می‌شود و در این شرایط اقتصادی مصرف کاغذ را بشدت افزایش داده که در این راستا پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند مشکلات متعدد دفترچه کاغذی را بهبود بخشد و علاوه بر آن، موجب صرفه جویی و کاهش هزینه‌های مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی، بهبود دارو درمانی و ایمنی بیمار و کاهش مصرف کاغذ نیز می‌شود.

بهرامی تصریح کرد: نسخه نویسی الکترونیک یکی از راه حل‌هایی است که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه پنجم و ششم توسعه اجرای آن را توصیه کرده تا با ایجاد نظم و انضباط در هزینه‌ها بتوان خدمات سهل تر و سریع‌تری به بیمه شدگان ارائه کرد.

وی با اشاره به پیشگام بودن استان قزوین در اجرای طرح نسخه الکترونیک یادآور شد: به دلیل بسترسازی مناسب و تعامل و همکاری بیمه سلامت با مؤسسات و مراکز درمانی استان توانستیم در این عرصه پیشرو باشیم و در میان ۱۰ استان شاخص کشور در اجرای طرح نسخه الکترونیک قرار گیریم و اجرای این طرح دستاوردهای خوبی در استان داشته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین گفت: در اجرای طرح نسخه الکترونیک توسط بیمارستانها، پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویر برداری موفق عمل کرده و امیدواریم مردم نیز از منافع آن برخوردار شده و راضی شوند.

۸۵ درصد مراکز درمانی نسخه الکترونیک را اجرا کرده اند

وی بیان کرد: در حال حاضر آمار مشارکت مؤسسات طرف قرارداد، مطب پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویر برداری، بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی به ۸۵ درصد رسیده است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال میزان تحت پوشش به ۱۰۰ درصد برسد.

بهرامی یادآور شد: پرونده الکترونیک سلامت موجب می‌شود آحاد جامعه بتوانند در هر نقطه از کشور و هر زمان که به مراکز درمانی مراجعه کردند بدون دفترچه از خدمات درمانی استفاده کرده و نیازهای پزشکی و دارویی خود را برطرف کنند و با این کار پرونده سابقه پزشکی بیمار هم در معرض دید پزشکان قرار می‌گیرد تا در نوشتن دارو از پرونده بیمار نیز مطلع شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان قزوین اظهار داشت: با اجرای نسخه الکترونیک می‌توان تداخل دارویی و اشتباهات دارویی را هم به صفر رساند و زیان‌های این بخش و هزینه‌های غیر ضروری را حذف کرد.

وی گفت: اجرای نسخه نویسی الکترونیکی باعث کاهش خطای پزشکی شده و اقلام تجویزی را نظام مند و پرداخت را به روز می‌کند.

مطالبات مؤسسات طرف قرارداد به روز است

بهرامی گفت: با اجرای نسخه الکترونیک، موضوع پرداخت مطالبات در استان قزوین به روز شده و در پایان مرداد ماه در هفته اول شهریور ماه هم نسبت به پرداخت مطالبات این ماه اقدام خواهیم کرد.

وی از همکاری پزشکان، مراکز درمانی و مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت در اجرای طرح نسخه الکترونیک تشکر و قدردانی کرد.

