هوشنگ جاوید از پژوهشگران و نویسندگان پیشکسوت موسیقی نواحی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازهترین فعالیتهای موسیقایی خود توضیح داد: از چندی پیش جلد دوم کتاب «پرند ستایش در ایران» را تدوین و کارهای محتوایی مربوط به نشر آن را به اتمام رساندهام. اما به دلیل اینکه طی ماههای اخیر وضعیت همکاری ناشران با مولفان با آسیبهای زیادی مواجه شده و نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چاپ و نشر کتاب به ویژههای حوزههای آیینی و مذهبی آنچنان مورد رضایت مولفان این حوزه نیست، بنابراین فعلاً دست نگه داشتهام با امید اینکه شرایط نشر این گونه آثار موسیقایی وضعیت بهتری پیدا کند.
وی درباره محتوای جلد دوم کتاب «پرند ستایش در ایران» بیان کرد: جلد اول کتاب «پرند ستایش در ایران» به سه بخش «ذکرخوانی»، «نعت خوانی» و «چاوشی خوانی» اختصاص داشت که در این فضا کوشیدم ضمن معرفی این گونههای موسیقایی ناب ذهن مخاطب را به سمت موسیقی عرفانی و معنوی هدایت کنم. آنچه در دفتر اول کتاب «پرند ستایش در ایران» به جریان افتاد، فاصله گرفتن از یک اثر پژوهشی کاملاً آکادمیک و خشک بود که بتواند ذهن مخاطب را به سمت و سوی خواندن یک فرهنگ نامه موسیقی هدایت کند. شرایطی که در جلد دوم نیز روی آن تمرکز داشتم و تلاش کردم در حوزههایی «پرده خوانی»، «صلوات خوانی» به ارائه تجربیاتم در این عرصه بپردازم. فضایی که پژوهشگران موسیقی اقوام میدانند، به دست آوردن آن کار بسیار سختی است.
جاوید درباره دیگر فعالیتهای موسیقایی خود طی روزهای اخیر نیز گفت: طی روزهای گذشته به دعوت یکی از تلویزیونهای اینترنتی کشورمان پروژهای را با موضوع موسیقی محرم آغاز کردیم که بنده در قسمتهایی از این پروژه به عنوان کارشناس موسیقی حضور دارم و درباره موسیقی محرم به بیان نقطه نظرات خود پرداختهام. البته به طور کامل در جریان نحوه و زمان بندی پخش این ویژه برنامهها نیستم. اما فکر میکنم با توجه به مواردی که در این چارچوب مورد بحث قرار گرفته، مخاطبان شاهد یک ویژه برنامه مناسبتی ارزشمندی در ایام محرم و صفر باشند.
این مدرس و نویسنده پیشکسوت موسیقی اقوام در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: در سالهای دور ماجرای تولید آثار موسیقایی مرتبط با آیینها و مناسبتهای مذهبی کشورمان به ویژه ایام محرم و صفر به گونهای بود که ما شاهد تولید و تهیه کارها و مجموعههای خوبی در این زمینه در چارچوب برنامههای رسانه ملی بودیم، اما نمیدانم ماجرا به چه شکلی است که دیگر شاهد روند رو به افزایش این تولیدات در سازمان صدا و سیما نیستیم. یا اگر هم وجود دارد شاید دوستان ترجیح میدهند با افراد دیگری همکاری کنند. به هر حال از نظر من ماجرا باید به شکلی هدایت شود که تولیدات ارزشمند و بهروزی از طریق آنتن رسانه ملی متناسب با موضوع موسیقی محرم به مخاطبان ارائه شود. شرایط مهمی که قطعاً میتواند تاثیرات ارزشمندی هم داشته باشد.
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